Италия готова направить Украине новый пакет военной помощи для обеспечения ПВО

Глава МИД страны Антонио Таяни отметил, что "главная стратегия в восстановлении Украины заключается в защите инфраструктуры страны с помощью средств ПВО"

БЕРЛИН, 11 июня. /ТАСС/. Италия готова направить новый пакет военной помощи Украине для обеспечения противовоздушной обороны. Об этом заявил министр иностранных дел и международного сотрудничества и заместитель председателя Совета министров Италии Антонио Таяни на международной конференции по вопросам восстановления Украины в Берлине.

"Главная стратегия в восстановлении Украины заключается в защите инфраструктуры страны с помощью средств ПВО. Поэтому я хочу вас проинформировать о том, что Италия готова отправить новый пакет военной помощи Киеву для обеспечения ПВО", - сказал он.