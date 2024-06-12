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ТАСС

Италия готова направить Украине новый пакет военной помощи для обеспечения ПВО

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Антонио Таяни
Антонио Таяни.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Глава МИД страны Антонио Таяни отметил, что "главная стратегия в восстановлении Украины заключается в защите инфраструктуры страны с помощью средств ПВО"

БЕРЛИН, 11 июня. /ТАСС/. Италия готова направить новый пакет военной помощи Украине для обеспечения противовоздушной обороны. Об этом заявил министр иностранных дел и международного сотрудничества и заместитель председателя Совета министров Италии Антонио Таяни на международной конференции по вопросам восстановления Украины в Берлине.

"Главная стратегия в восстановлении Украины заключается в защите инфраструктуры страны с помощью средств ПВО. Поэтому я хочу вас проинформировать о том, что Италия готова отправить новый пакет военной помощи Киеву для обеспечения ПВО", - сказал он. 

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Страны
Германия
Италия
Украина
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