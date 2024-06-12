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ЦАМТО

Hanwha Defense продемонстрирует СВ США возможности САУ K9 "Тандер"

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155-мм САУ K9 THUNDER от компании Hanwha
155-мм САУ K9 THUNDER от компании Hanwha.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 11 июня. После отмены Сухопутными войсками США разработки прототипа дальнобойной САУ по программе Extended Range Cannon Artillery (ERCA), южнокорейская компания Hanwha Defense решила предложить армии США 155-мм САУ K9 "Тандер".

Как сообщает ресурс Breakingdefense.com со ссылкой на исполнительного директора компании Hanwha Defense USA Джона Келли, в настоящее время в компании решается вопрос о том, где проводить новую демонстрацию САУ K9: в Южной Корее или на испытательном полигоне Юма в штате Аризона.

Ранее, в марте этого года, СВ США объявили о приостановке работ по созданию дальнобойной самоходной гаубицы M1299 по программе ERCA, которая предусматривала оснащение САУ M109A7 PIM "Паладин" (Paladin Integrated Management) компании BAE Systems 155-мм орудием с длиной ствола 58 калибров, что позволяет увеличить дальность стрельбы артиллерийской установки с 40 до 70 км. На этапе создания прототипа возникли серьезные технические проблемы, связанные с чрезмерным износом ствола даже после проведения относительно небольшого количества выстрелов, что привело к отказу от дальнейшей реализации программы, несмотря на первоначальные успехи.

В результате СВ США переключили свое внимание на оценку существующих артиллерийских систем для удовлетворения потребностей в дальнобойной самоходной установке, выделив 55 млн. долл. в бюджете на 2025 ф.г. для определения имеющихся на рынке решений.

Известно, что кроме Hanwha Defense в проекте по демонстрации своих последних разработок планируют принять участие американское подразделение израильской Elbit Systems (Elbit America) с системой SIGMA и британская BAE Systems с прототипом M109-52. Потенциальным претендентом также может стать немецкая Krauss-Maffei-Wegmann (KMW).

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Южная Корея
Продукция
K9 Thunder
M109
Компании
BAE Systems
Elbit Systems
Krauss-Maffei
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