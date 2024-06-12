Hanwha Defense продемонстрирует СВ США возможности САУ K9 "Тандер"

ЦАМТО, 11 июня. После отмены Сухопутными войсками США разработки прототипа дальнобойной САУ по программе Extended Range Cannon Artillery (ERCA), южнокорейская компания Hanwha Defense решила предложить армии США 155-мм САУ K9 "Тандер".

Как сообщает ресурс Breakingdefense.com со ссылкой на исполнительного директора компании Hanwha Defense USA Джона Келли, в настоящее время в компании решается вопрос о том, где проводить новую демонстрацию САУ K9: в Южной Корее или на испытательном полигоне Юма в штате Аризона.

Ранее, в марте этого года, СВ США объявили о приостановке работ по созданию дальнобойной самоходной гаубицы M1299 по программе ERCA, которая предусматривала оснащение САУ M109A7 PIM "Паладин" (Paladin Integrated Management) компании BAE Systems 155-мм орудием с длиной ствола 58 калибров, что позволяет увеличить дальность стрельбы артиллерийской установки с 40 до 70 км. На этапе создания прототипа возникли серьезные технические проблемы, связанные с чрезмерным износом ствола даже после проведения относительно небольшого количества выстрелов, что привело к отказу от дальнейшей реализации программы, несмотря на первоначальные успехи.

В результате СВ США переключили свое внимание на оценку существующих артиллерийских систем для удовлетворения потребностей в дальнобойной самоходной установке, выделив 55 млн. долл. в бюджете на 2025 ф.г. для определения имеющихся на рынке решений.

Известно, что кроме Hanwha Defense в проекте по демонстрации своих последних разработок планируют принять участие американское подразделение израильской Elbit Systems (Elbit America) с системой SIGMA и британская BAE Systems с прототипом M109-52. Потенциальным претендентом также может стать немецкая Krauss-Maffei-Wegmann (KMW).