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Военное обозрение

На Украине запущен цех по ремонту военной техники, созданный совместно с немецким концерном Rheinmetall

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Источник изображения: topwar.ru

На Украине заработал новый цех по ремонту поврежденной военной техники, созданный совместно с немецким концерном Rheinmetall. Украинский министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что цех запущен в рамках реализации проекта в рамках партнерства "Укроборонпрома" и немецкого концерна.

По словам Камышина, помимо ремонтных работ, Киев рассчитывает производить там новые образцы бронетехники, однако когда это произойдет, украинский министр не уточнил. Также сообщается, что на предприятии работают украинские рабочие под техническим наблюдением немецких специалистов.

Кроме того, Rheinmetall инвестирует 180 миллионов евро в литовский завод по производству 155-мм артиллерийских боеприпасов, строительство которого планируется начать в октябре текущего года.

Как отмечает британское издание The Economist, после завершения холодной войны на Западе произошел резкий спад спроса на вооружения и боеприпасы, вследствие чего были закрыты многие предприятия ВПК, в том числе и расположенный на севере Польши крупнейший производитель тротила в Европе. Поскольку строительство подобного завода с нуля, как правило, занимает от трех до семи лет, новый завод по производству взрывчатки в Венгрии будет запущен не ранее 2027 года.

В настоящее время функционирует лишь несколько предприятий, изготавливающих взрывчатые вещества, соответствующие стандартам НАТО. При этом их мощностей явно недостаточно для удовлетворения потребностей украинской армии. Помимо этого, сохраняется острый дефицит квалифицированных рабочих, а также проблемы с поставками сырья.

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Страны
Венгрия
Польша
Украина
Компании
Rheinmetall
Укроборонпром
Проекты
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