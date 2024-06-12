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Перечислены плюсы и минусы жизни с мозговым имплантом

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Фото: Angga Budhiyanto / Shutterstock / Fotodom
Фото: Angga Budhiyanto / Shutterstock / Fotodom.

Первый чипированный Маском рассказал, что имплант помог воссоединиться с миром

Первый чипированный компанией Илона Маска Neuralink человек рассказал об опыте использования импланта. Об этом сообщает издание Scientific American.

По словам 30-летнего Нолана Арбо, который был парализован ниже шеи после неудачного падения, чип Neuralink позволил ему «воссоединиться с миром». Арбо отметил, что сейчас ощущает имплант как часть своего тела: «Если бы мне стерли память, а затем сказали, что в моем мозгу что-то есть, я бы не поверил».

Арбо перечислил плюсы и минусы импланта. Мужчина сообщил, что научился двигать курсором мыши по экрану уже через неделю после установки чипа. При этом он делает «попытку движения», то есть думает о том, как рука передвигает мышь, хотя не может управлять конечностью. Также можно представить, как курсор передвигается по экрану, но это требует большей мыслительной активности. Нолан Арбо признался, что умеет достаточно быстро работать с ПК и часто посвящает время видеоиграм.

При этом Арбо заметил, что чип нужно регулярно заряжать, прерывая игровые сессии. Для этого парализованному мужчине надевают на голову специальный шлем с беспроводной зарядкой. Пациент также сообщил, что через месяц после операции 85 процентов электродов импланта сместились со своего места и перестали работать, однако инженерам Neuralink удалось восстановить функциональность с помощью оставшихся 15 процентов контактов.

В конце мая принадлежащий миллиардеру Илону Маску стартап Neuralink начал поиски трех новых пациентов для чипирования. Исследование чипированных фирма намерена начать в 2026 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Персоны
Илон Маск
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