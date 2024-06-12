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Совершен первый в мире пространственный видеозвонок

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Фото: Ints Kalnins / Reuters
Фото: Ints Kalnins / Reuters.

Nokia совершила первый в мире пространственный звонок через 5G

Корпорация Nokia отчиталась о том, что совершила первый в мире пространственный видеозвонок. Об этом сообщается на сайте компании.

Звонок с использованием пространственного видео и 3D-звука был совершен через сеть 5G посредством кодека 3GPP Immersive Video and Audio Services (IVAS). По словам инженеров, он позволяет абонентам слышать «пространственный звук в реальном времени». Связь наладили между президентом Nokia Пеккой Лундмарком и послом Финляндии по цифровизации и новым технологиям Стефаном Линдстремом.

Журналисты издания The Verge объяснили, что все совершаемые через телефонную сеть звонки являются монофоническими, то есть звук при передаче сжимается в один канал. При пространственной или иммерсивной связи у человека создается впечатление, что звук исходит с разных направлений, так как он доставляется по нескольким каналам.

В настоящее время поддержка пространственного аудио есть у некоторых сервисов прослушивания музыки и просмотра видео. Однако сотовая связь все еще полагается на один канал при передаче звука. В Nokia заявили, что кодек IVAS сможет работать на подавляющем большинстве современных смартфонов, которые имеют два или более микрофонов.

В конце мая принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску SpaceX совершила первый в мире видеозвонок через спутник. В корпорации пообещали, что в будущем видеосвязь такого рода будет доступна пользователям обычных устройств.

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Страны
США
Финляндия
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
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