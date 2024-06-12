Норвегия запускает собственное производство немецких танков Leopard 2

Источник изображения: topwar.ru
Норвегия открывает собственное производство танков Leopard 2, франко-немецкий холдинг KNDS и норвежская компания RITEK подписали соглашение об организации сборки немецкой техники. Об этом сообщило Министерство обороны Норвегии.
Норвежское военное ведомство в прошлом году заказало у немецкого концерна Krauss-Maffei Wegmann 54 танка Leopard 2 с опционом на еще 18 машин. Ранее планировалось, что все танки будут собраны на территории Германии, но теперь речь идет только о 17 машинах. Остальные 34 танка будут собраны на предприятии RITEK в Левангере.
— заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.
Ранее сообщалось, что Норвегия заказала 54 танка Leopard 2A7NO для вооружения тяжелой механизированной бригады в соответствии с требованиями НАТО. А вот от опциона на 18 танков новейшей версии Leopard 2A8 норвежцы отказались, предпочитая вложить средства в системы ПВО и дальнобойную артиллерию. Решение было принято на основе изучения опыта конфликта на Украине.
Ожидается, что все 54 новых танка Норвегия получит к середине 2027 года.