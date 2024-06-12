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РИА Новости

Эксперт назвал цель учений нестратегических ядерных сил

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В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Эксперт Коротченко: учения ядерных сил нужны РФ, чтобы держать порох сухим

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Учения нестратегических ядерных сил РФ не привязаны напрямую к международной военно-политической ситуации, они обусловлены объективной необходимостью иметь возможность оперативного развертывания и эффективного применения тактического ядерного оружия, заявил РИА Новости известный военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Во вторник Минобороны РФ сообщило о начале второго этапа учения нестратегических ядерных сил.



"Вне зависимости от каких-либо политических аспектов любое оружие, если оно находится в арсенале страны, при определенных обстоятельствах может быть применено. Поэтому Россия должна иметь подразделения, полностью готовые к применению, в том числе и тактического ядерного оружия. Иными словами, порох нужно держать сухим", - сказал он.

Коротченко полагает, что в российской военной доктрине должны быть детальнее прописаны сценарии возможного применения ядерного оружия.

"По моему мнению, в военной доктрине РФ необходимо чётко прописать, что агрессия НАТО даже с применением исключительно обычных вооружений может иметь последствием ответный удар с опорой на российский ракетно-ядерный потенциал, поскольку альянс в любом случае превосходит Россию по совокупной военной мощи и нам нужно иметь возможность парировать угрозу с его стороны", - подчеркнул аналитик.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ-2024 заявил, что исходит из того, что мир до ядерных ракетных ударов никогда не дойдет.

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