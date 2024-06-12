Эксперт назвал цель учений нестратегических ядерных сил

Эксперт Коротченко: учения ядерных сил нужны РФ, чтобы держать порох сухим
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Учения нестратегических ядерных сил РФ не привязаны напрямую к международной военно-политической ситуации, они обусловлены объективной необходимостью иметь возможность оперативного развертывания и эффективного применения тактического ядерного оружия, заявил РИА Новости известный военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Во вторник Минобороны РФ сообщило о начале второго этапа учения нестратегических ядерных сил.
"Вне зависимости от каких-либо политических аспектов любое оружие, если оно находится в арсенале страны, при определенных обстоятельствах может быть применено. Поэтому Россия должна иметь подразделения, полностью готовые к применению, в том числе и тактического ядерного оружия. Иными словами, порох нужно держать сухим", - сказал он.
Коротченко полагает, что в российской военной доктрине должны быть детальнее прописаны сценарии возможного применения ядерного оружия.
Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ-2024 заявил, что исходит из того, что мир до ядерных ракетных ударов никогда не дойдет.