Политик Барака: истребители F-16 в странах ЕС станут законными целями для России

По словам экс-кандидата на пост вице-президента США от Партии зеленых Аджаму Барака, такой шаг может быть воспринят западными союзниками как нападение на альянс

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Переданные Украине Вашингтоном истребители F-16 станут законными целями для России, если будут базироваться на территории стран ЕС. Такое мнение высказал американский политик и правозащитник, экс-кандидат на пост вице-президента США от Партии зеленых Аджаму Барака.

"Если США разместят свои F-16 в странах ЕС, которые настолько глупы, что позволят [использовать их] для атак на Россию, места их базирования станут [для РФ] законными целями", - написал он в X (ранее Twitter). По словам политика, такой шаг может быть воспринят западными союзниками как нападение на альянс и привести в действие статью 5 Североатлантического договора, касающуюся системы коллективной защиты НАТО. "Похоже, что руководство США и Европы хочет смерти для всех нас", - резюмировал Барака.

Украина давно просит партнеров передать ей истребители F-16. Однако на Западе подчеркивают невозможность поставок Киеву таких самолетов без должной предварительной подготовки пилотов и персонала наземных служб. Дания, Нидерланды, США и несколько других западных стран в настоящее время принимают активное участие в подготовке украинских летчиков.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приводят к затягиванию ситуации. Он также отмечал, что эти истребители в случае их появления у ВС Украины будут гореть так же, как немецкие танки Leopard.