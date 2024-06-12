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В Москве показали дрон-разведчик «Стрепет»

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Фото: Михаил Воскресенский / РИА Нвоости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Нвоости.

КБ «Стратим» на выставке HeliRussia 2024 показало дрон-разведчик «Стрепет»

На выставке HeliRussia 2024, проходящей с 10 по 12 июня в Москве, показан дрон-разведчик «Стрепет». Об этом со ссылкой на конструкторское бюро (КБ) «Стратим» сообщает ТАСС.

Беспилотник вертикального взлета и посадки имеет фюзеляж, полностью изготовленный в России. «Это довольно редкая история для производителей подобных аппаратов, обычно фюзеляжи покупаются в Китае», — сказали в КБ.

Предназначение беспилотника — разведка, наведение и корректировка. Эффективный радиус применения — до 100 километров, размах крыла — 2 метра, скорость полета — 100 километров в час. Масса переносимой полезной нагрузки — до 2 килограммов.

Ранее РИА Новости со ссылкой на главного конструктора белорусского КБ «Беспилотные вертолеты» Владимира Чудакова сообщило, что на выставке HeliRussia 2024 впервые показали «уничтожителя» морских дронов Hunter.

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