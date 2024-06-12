Войти
ТАСС

Хайнань завершил строительство международного коммерческого космодрома

110
0
0
Ракета "Чанчжэн-5" с зондом "Тяньвэн-1" взлетает с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань, Китай
Ракета "Чанчжэн-5" с зондом "Тяньвэн-1" взлетает с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань, Китай.
Источник изображения: © REUTERS, Carlos Garcia Rawlins

Вскоре планируется впервые осуществить запуск двухступенчатой кислородно-керосиновой ракеты-носителя "Чанчжэн-12"

ХАЙКОУ /Китай/, 11 июня. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань завершила строительство космодрома для международных коммерческих запусков в городе Вэньчан на восточном побережье острова. Об этом сообщила газета "Чайна дейли".

По сведениям издания, в минувший четверг были закончены работы по сооружению второй башни обслуживания, откуда вскоре планируется впервые осуществить запуск двухступенчатой кислородно-керосиновой ракеты-носителя "Чанчжэн-12". Первая конструкция, предназначенная для "Чанжэн-8", завершена в конце декабря прошлого года. Таким образом, работы по строительству нового космодрома выполнены.

Как отмечается, после ввода в эксплуатацию эта единственная в КНР площадка, предназначенная исключительно для коммерческих миссий, станет пятым наземным пусковым комплексом Китая. Проект реализован при участии Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники, Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности и Группы китайских спутниковых сетей. Возведением объектов занималась Китайская аэрокосмическая строительная группа.

Помимо коммерческой площадки, в Вэньчане есть государственный космодром (построен в 2009 году и запущен в эксплуатацию в 2016 году). Это одна из пока еще четырех космических гаваней Китая, единственное место в стране, где технические условия позволяют осуществлять запуск CZ-7A ("Чанчжэн-7-а") - наиболее длинной (60,7 м) ракеты национальной разработки. Другие носители нового поколения, которые в стране способен выводить на орбиту только Хайнань, - коммерческая CZ-8, а также CZ-5. Последняя обладает максимальной массой (859-879 тонн) среди всех национальных аналогов.

С государственного космодрома провинции были запущены семь космических грузовиков "Тяньчжоу", главный блок китайской орбитальной станции "Тяньхэ", ее лабораторные модули "Вэньтянь" и "Мэнтянь", зонд для изучения Марса "Тяньвэнь-1", беспилотные аппараты для исследования Луны "Чанъэ-5" и "Чанъэ-6". Кроме того, благодаря Вэньчану Китай вывел на орбиту множество спутников. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
CASC
Проекты
CLEP
Луна
Марс
Тяньчжоу
Чанчжэн
Похожие новости
26.02.2024
СМИ: Хайнань обеспечит запуск к Луне космического корабля нового поколения "Мэнчжоу"
10.05.2023
Космодром Вэньчан на Хайнане подготовил к запуску космический грузовик "Тяньчжоу-6"
19.01.2023
Китай в 2023 году планирует запустить более 200 космических аппаратов
25.11.2020
Жэньминь жибао (Китай): Китай отправил космический зонд «Чанъэ-5», предназначенный для сбора образцов лунного грунта
04.02.2019
Пока Россия говорит, чего добьется в космосе через 30 лет, Китай уже сделал
14.11.2016
"Чанчжэн-5" - новая сила Китая
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.06 01:41
  • 1
ВСУ пытаются использовать "стаи" дронов, рассказал артиллерист
  • 12.06 01:35
  • 1
Самолет ВСУ впервые атаковал цель под Белгородом. Россию ждет больше атак с воздуха?
  • 12.06 01:33
  • 0
Оружие агрессии и "дестабилизации"
  • 12.06 00:35
  • 261
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 12.06 00:32
  • 1867
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.06 20:42
  • 0
Ответ на "Нестратегическое ядерное оружие – стратегическая безопасность"
  • 11.06 18:43
  • 2
Ответ на "В США приготовились к "распаду России""
  • 11.06 16:39
  • 1
В зоне СВО успешно опробовали дрон-бомбардировщик "Голубь"
  • 11.06 12:08
  • 0
Нестратегическое ядерное оружие – стратегическая безопасность
  • 11.06 12:08
  • 2
В Москве представили вертолетного "убийцу" морских дронов Hunter
  • 11.06 11:48
  • 63
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 11.06 11:44
  • 1
США и Польша создали специальную коммуникационную группу по противодействию «российской дезинформации»
  • 11.06 10:10
  • 30
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 11.06 08:11
  • 3
Мантуров ожидает приток специалистов в реальный сектор экономики после СВО
  • 10.06 23:36
  • 12
В США приготовились к "распаду России"