Хайнань завершил строительство международного коммерческого космодрома

Вскоре планируется впервые осуществить запуск двухступенчатой кислородно-керосиновой ракеты-носителя "Чанчжэн-12"

ХАЙКОУ /Китай/, 11 июня. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань завершила строительство космодрома для международных коммерческих запусков в городе Вэньчан на восточном побережье острова. Об этом сообщила газета "Чайна дейли".

По сведениям издания, в минувший четверг были закончены работы по сооружению второй башни обслуживания, откуда вскоре планируется впервые осуществить запуск двухступенчатой кислородно-керосиновой ракеты-носителя "Чанчжэн-12". Первая конструкция, предназначенная для "Чанжэн-8", завершена в конце декабря прошлого года. Таким образом, работы по строительству нового космодрома выполнены.

Как отмечается, после ввода в эксплуатацию эта единственная в КНР площадка, предназначенная исключительно для коммерческих миссий, станет пятым наземным пусковым комплексом Китая. Проект реализован при участии Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники, Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности и Группы китайских спутниковых сетей. Возведением объектов занималась Китайская аэрокосмическая строительная группа.

Помимо коммерческой площадки, в Вэньчане есть государственный космодром (построен в 2009 году и запущен в эксплуатацию в 2016 году). Это одна из пока еще четырех космических гаваней Китая, единственное место в стране, где технические условия позволяют осуществлять запуск CZ-7A ("Чанчжэн-7-а") - наиболее длинной (60,7 м) ракеты национальной разработки. Другие носители нового поколения, которые в стране способен выводить на орбиту только Хайнань, - коммерческая CZ-8, а также CZ-5. Последняя обладает максимальной массой (859-879 тонн) среди всех национальных аналогов.

С государственного космодрома провинции были запущены семь космических грузовиков "Тяньчжоу", главный блок китайской орбитальной станции "Тяньхэ", ее лабораторные модули "Вэньтянь" и "Мэнтянь", зонд для изучения Марса "Тяньвэнь-1", беспилотные аппараты для исследования Луны "Чанъэ-5" и "Чанъэ-6". Кроме того, благодаря Вэньчану Китай вывел на орбиту множество спутников.