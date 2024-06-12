Российским FPV-танком смогли дистанционно управлять из трофейного танка ВСУ

На СВО испытали дистанционное управление FPV-танком из трофейного Т-72АМТ ВСУ

В зоне специальной военной операции (СВО) на запорожском направлении испытали дистанционное управление российским FPV-танком из Т-72АМТ Вооруженных сил Украины (ВСУ), захваченного в качестве трофея. Об этом рассказал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», опубликовав кадры испытаний.

Уточняется, что систему создала группа энтузиастов из личного интереса. На кадрах видно, что один из операторов получил возможность управлять самим танком, а второй — его башней. Уточняется, что подобные системы управления военной техникой разрабатывались еще до начала СВО, однако в зоне боевых действий они ранее не встречались.

Ранее сообщалось, что три новейших типа роботизированных дронов ВС России — «Депеша», «Багги» и «Импульс-М» — вышли в зону СВО. «Депеша» стал первым FPV-дроном, выполняющим задачи «на земле».