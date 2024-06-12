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Минобороны РФ сообщило о начале второго этапа учений нестратегических ядерных сил

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Минобороны: начался второй этап учений нестратегических ядерных сил

Начался второй этап учений нестратегических ядерных сил, который направлен на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии для обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства. Об этом 11 июня сообщает Минобороны РФ.


«В ходе учений будут отработаны вопросы совместной подготовки частей Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь к боевому применению нестратегического ядерного оружия», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве напомнили, что в рамках первого этапа учений ракетные соединения Южного военного округа отработали задачи получения учебных специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению пусков.

Кроме того, личный состав подразделений авиации Воздушно-космических сил РФ отработал снаряжение учебными и специальными боевыми частями авиационных средств поражения, включая аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал», и вылеты в назначенные районы патрулирования.

Первый этап учений с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия начался 21 мая.

Президент России Владимир Путин 9 мая сообщил, что министерства обороны и генштабы России и Белоруссии начали совместную подготовку к учениям с использованием нестратегического ядерного оружия. Он отметил, что такие маневры — обычная практика, и в этот раз они пройдут в три этапа. Первый Россия и Белоруссия провели порознь, а второй и третий реализуют совместно.

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