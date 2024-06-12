На польском заводе Mesko, где прогремел взрыв, производили боеприпасы для ВСУ

ЦАМТО, 11 июня. На польском заводе Mesko, где 10 июня прогремел взрыв, производили оружие и боеприпасы для украинской армии, сообщается на сайте предприятия.

Как отмечает "РИА Новости", согласно ранее опубликованным на портале данным, завод занимался выпуском переносных зенитных ракетных комплексов и танковых снарядов. Так, в 2022 году завод заключил сделку с Минобороны США о продаже нескольких сотен ПЗРК "Перун" для их дальнейшей передачи ВСУ. В 2023 году предприятие подписало контракт с украинской компанией ARTeM на производство 125-мм танковых боеприпасов.

На сайте уточняется, что взрыв прогремел около 10:00. Один человек погиб, другого доставили в больницу.

Об инциденте ранее в понедельник сообщила радиостанция RMF FM со ссылкой на директора завода Эльжбету Сренявскую. По ее словам, ЧП произошло в Центре ракетного топлива, введенном в эксплуатацию несколько лет назад.

Местная прокуратура начала расследование. Премьер-министр Польши Дональд Туск, в свою очередь, заявил, что власти не подозревают "внешние силы" в причастности к случившемуся.

Как напоминает агентство, в конце мая заместитель министра обороны республики Цезарий Томчик указал, что Варшава продолжает передавать вооружение Украине и отправила уже 44 пакета военной помощи. По его словам, общие затраты на эти цели составили 15-20 млрд. злотых (3,75-4 млрд. долл.).