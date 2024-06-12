Войти
ЦАМТО

На польском заводе Mesko, где прогремел взрыв, производили боеприпасы для ВСУ

111
0
0
Логотип MESKO
Логотип компании MESKO.
Источник изображения: https://pl.wikipedia.org/

ЦАМТО, 11 июня. На польском заводе Mesko, где 10 июня прогремел взрыв, производили оружие и боеприпасы для украинской армии, сообщается на сайте предприятия.

Как отмечает "РИА Новости", согласно ранее опубликованным на портале данным, завод занимался выпуском переносных зенитных ракетных комплексов и танковых снарядов. Так, в 2022 году завод заключил сделку с Минобороны США о продаже нескольких сотен ПЗРК "Перун" для их дальнейшей передачи ВСУ. В 2023 году предприятие подписало контракт с украинской компанией ARTeM на производство 125-мм танковых боеприпасов.

На сайте уточняется, что взрыв прогремел около 10:00. Один человек погиб, другого доставили в больницу.

Об инциденте ранее в понедельник сообщила радиостанция RMF FM со ссылкой на директора завода Эльжбету Сренявскую. По ее словам, ЧП произошло в Центре ракетного топлива, введенном в эксплуатацию несколько лет назад.

Местная прокуратура начала расследование. Премьер-министр Польши Дональд Туск, в свою очередь, заявил, что власти не подозревают "внешние силы" в причастности к случившемуся.

Как напоминает агентство, в конце мая заместитель министра обороны республики Цезарий Томчик указал, что Варшава продолжает передавать вооружение Украине и отправила уже 44 пакета военной помощи. По его словам, общие затраты на эти цели составили 15-20 млрд. злотых (3,75-4 млрд. долл.).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Украина
Похожие новости
02.03.2007
Эксгумация РСМД
22.02.2007
Юрий Балуевский: Мы призываем НАТО к учету российских интересов
07.02.2007
Траектория ПРОтивостояния
11.12.2006
Киевские диалоги
05.12.2006
Активность украинских спецэкспортеров на российском рынке возросла с августа втрое
18.10.2006
Большая противоракетная игра
14.09.2006
Как поддержать корабелов?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.06 01:41
  • 1
ВСУ пытаются использовать "стаи" дронов, рассказал артиллерист
  • 12.06 01:35
  • 1
Самолет ВСУ впервые атаковал цель под Белгородом. Россию ждет больше атак с воздуха?
  • 12.06 01:33
  • 0
Оружие агрессии и "дестабилизации"
  • 12.06 00:35
  • 261
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 12.06 00:32
  • 1867
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.06 20:42
  • 0
Ответ на "Нестратегическое ядерное оружие – стратегическая безопасность"
  • 11.06 18:43
  • 2
Ответ на "В США приготовились к "распаду России""
  • 11.06 16:39
  • 1
В зоне СВО успешно опробовали дрон-бомбардировщик "Голубь"
  • 11.06 12:08
  • 0
Нестратегическое ядерное оружие – стратегическая безопасность
  • 11.06 12:08
  • 2
В Москве представили вертолетного "убийцу" морских дронов Hunter
  • 11.06 11:48
  • 63
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 11.06 11:44
  • 1
США и Польша создали специальную коммуникационную группу по противодействию «российской дезинформации»
  • 11.06 10:10
  • 30
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 11.06 08:11
  • 3
Мантуров ожидает приток специалистов в реальный сектор экономики после СВО
  • 10.06 23:36
  • 12
В США приготовились к "распаду России"