Минобороны раскрыло детали первого этапа учения с нестратегическим ЯО

МО: ВКС отработали снаряжение ракетами "Кинжал" и вылеты в районы патрулирования

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Ракетные соединения Южного военного округа (ЮВО) отработали получение спецбоеприпасов для комплексов "Искандер", снаряжение ими ракет и выдвижение в район пусков, авиация - снаряжение ракет "Кинжал" и вылеты в районы патрулирования в ходе первого этапа учения с нестратегическим ядерным оружием, сообщили в МО РФ.

"Ранее в рамках первого этапа учения личным составом ракетных соединений Южного военного округа были отработаны задачи получения учебных специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков", - говорится в сообщении.

"Личный состав задействованных в учении подразделений авиации Воздушно-космических сил России отработали снаряжение учебными специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал", и вылеты в назначенные районы патрулирования", - добавили в МО РФ.