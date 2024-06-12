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РИА Новости

Минобороны раскрыло детали первого этапа учения с нестратегическим ЯО

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Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МО: ВКС отработали снаряжение ракетами "Кинжал" и вылеты в районы патрулирования

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Ракетные соединения Южного военного округа (ЮВО) отработали получение спецбоеприпасов для комплексов "Искандер", снаряжение ими ракет и выдвижение в район пусков, авиация - снаряжение ракет "Кинжал" и вылеты в районы патрулирования в ходе первого этапа учения с нестратегическим ядерным оружием, сообщили в МО РФ.

"Ранее в рамках первого этапа учения личным составом ракетных соединений Южного военного округа были отработаны задачи получения учебных специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков", - говорится в сообщении.

"Личный состав задействованных в учении подразделений авиации Воздушно-космических сил России отработали снаряжение учебными специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал", и вылеты в назначенные районы патрулирования", - добавили в МО РФ.

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