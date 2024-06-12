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ТАСС

Азаров считает, что Украина не сможет восстановить экономику

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Пресс-конференция Николая Азарова, посвященная выходу его книги "Украина на перепутье"
Пресс-конференция Николая Азарова, посвященная выходу его книги "Украина на перепутье".
Источник изображения: © РИА Новости, Валерий Мельников

По словам экс-премьера, выйти из нынешнего состояния не позволяют упадок энергетики, демографическая ситуация, хроническая закредитованность и бегство капитала за рубеж

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Власти Украины не смогут восстановить экономику страны из того разрушенного состояния, в котором она оказалась в настоящее время. Таким мнением поделился бывший премьер-министр страны (2010-2014) Николай Азаров.

"У Украины практически нет возможности восстановить свою экономику из того состояния, в котором она находится сейчас. На то есть четыре основные причины: катастрофическая демографическая ситуация, бегство капитала за рубеж, упадок энергетики, хроническая закредитованность", - написал он в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В частности, указывает Азаров, для функционирования экономики нужны рынки сбыта, в том числе и внутри страны, однако население Украины сократилось в два с половиной раза. "Раньше, когда обсуждалась возможность размещения корейских автомобильных заводов на Украине, считалось, что 50 млн человек мало для того, чтобы такое предприятие было рентабельным. В стране с 20 млн населения о подобном нечего и говорить", - отметил экс-премьер.

Он также подчеркнул, что на Украине отсутствуют условия для сохранения капитала внутри страны, инвестиций, а также развития технологий. Азаров добавил, что туманное будущее украинской экономики, помимо этого, определяют сокращение мощностей электрогенерации с 55 тыс. МВт в советское время до порядка 9-10 тыс. МВт на сегодняшний день, а также дефицит бюджета, который восполняют в основном за счет внешней помощи.

"Я не вижу никаких перспектив для Киева в текущей ситуации. Даже если боевые действия закончатся завтра, восстанавливать экономику страны будет просто некому. Самые высокотехнологичные отрасли экономики разрушены, и никакого "плана Маршалла" для Украины не предвидится", - подытожил бывший премьер Украины. 

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