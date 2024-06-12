Боевые роботы новой волны: как наземные необитаемые аппараты воюют в СВО

Роботизированные новинки

Одна из новинок — многофункциональный роботизированный комплекс с гусеничным ННА "Депеша", который в госкорпорации "Ростех" назвали первым в мире FPV-комплексом. FPV (first-person view, "вид от первого лица") — принцип дистанционного управления, когда оператор ориентируется по изображению с бортовой камеры аппарата, выводимому на специальные видеоочки. Таким образом создается иллюзия присутствия на борту управляемой техники, что облегчает управление. Комплекс "Депеша", разработанный специалистами Конструкторского бюро приборостроения (КБП) холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех), способен поражать живую силу и различные укрепления противника, заниматься минированием, доставлять грузы — боеприпасы, топливо, провизию бойцам. Грузоподъемность гусеничного аппарата в 150 кг позволяет ему даже эвакуировать раненых с переднего края. В настоящее время "Депеша" всесторонне испытывается, в том числе в специальной военной операции.

Прототип дрона "Багги" Источник изображения: © Госкорпорация "Ростех"

Другой универсальный ННА "Багги" разработан ВНИИ "Сигнал" (также входит в "Высокоточные комплексы") и способен перевозить до 250 кг полезной нагрузки. Он создан на колесной платформе, управляется с помощью джойстика и планшета. И "Багги", и "Депеша" могут выступать в роли дронов-камикадзе, доставляя к цели заряд взрывчатки.

Работу робота с грузоподъемностью 250 кг показало Минобороны РФ. На обнародованных кадрах дистанционно управляемая колесная машина везет в просторном кузове различные грузы, пересекая лесную дорогу и поле. Устройство с электроприводом может разгоняться до 40 км/ч, запас его хода составляет 40 км.

Вооруженные силы РФ начали применять новый наземный дрон-камикадзе "Лягушка". Как следует из сообщения российского Минобороны, аппарат представляет собой небольшую простейшую четырехколесную платформу со встроенной видеокамерой. Дальность применения "Лягушки" превышает 3 км. На кадрах, распространенных военным ведомством, показано первое боевое применение колесной машины: преодолев 700 м, она уничтожила пулеметный расчет противника. Одним из достоинств "Лягушки" была названа большая по сравнению с квадрокоптерами-камикадзе грузоподъемность: 30 кг против 3–4 кг типовой полезной нагрузки его летающих собратьев.

Два миллиона за пленного эстонского робота

Различные ННА применяют и Вооруженные силы Украины. В 2022 году эстонская компания Milrem Robotics, контрольный пакет акций которой принадлежит оборонному конгломерату EDGE Group из ОАЭ, начала поставки Украине гусеничных наземных необитаемых аппаратов THeMIS для разминирования, доставки грузов и проведения медицинской эвакуации. По данным компании, всего Киев должен получить 14 аппаратов, которые оплачивает Минобороны Германии. В сентябре 2022 года российский Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) заявил о готовности выплатить 1 млн рублей за исправный THeMIS, захваченный в ходе СВО. Позднее сумму увеличили до 2 млн. В марте текущего года в российских Telegram-каналах появились кадры, предположительно демонстрирующие уничтожение эстонской гусеничной платформы, а в середине мая текущего года - сообщения о захвате такого аппарата и его фотографии. "Центр готов выплатить 2 млн бойцам, захватившим эту платформу, - рассказал ТАСС руководитель ЦАСТ Руслан Пухов. - В ближайшее время мы приступим к консультациям с Минобороны для того, чтобы доподлинно установить все обстоятельства". По словам главы организации, необходимо убедиться, что THeMIS не получил серьезных повреждений и пригоден для изучения.

Проходит полигонные испытания многоцелевая гусеничная платформа "Импульс-М" с ракетным модулем. Ее разработала компания "Гумич" совместно с Ростехом. Генеральный директор компании-разработчика Александр Гаврилов в беседе с ТАСС рассказал, что грузоподъемность платформы составляет 1 т, при этом она способна перевозить на прицепе 1,5 т грузов. Разработка является универсальной и с помощью сменных модулей может как атаковать противника, так и ставить мины, транспортировать раненых. Особенностью системы является полностью российский модуль управления с искусственным интеллектом, позволяющий аппарату во многих сценариях действовать самостоятельно. К примеру, "Импульс-М" в случае нарушения канала связи с оператором способен вернуться к месту старта по точкам на местности, зафиксированным в бортовом компьютере.

Универсальный робот "Импульс-М" Источник изображения: © "Гумич"

Боевой модуль, с которым "Импульс-М" испытывается, оснащен противотанковым ракетным комплексом. Уменьшенный прототип боевого робота был успешно испытан в ходе специальной военной операции.

Роботы, оснащенные станциями радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Тритон" разработки компании "Лаборатория ППШ", начали прикрывать группы, занимающиеся эвакуацией раненых бойцов. Денис Осломенко, глава "Лаборатории ППШ", пояснил, что в местах боевых действий существуют серые зоны, куда опасно отправлять эвакуационные команды из-за попыток противника уничтожить их с помощью ударных беспилотников. Выходом являются роботизированные платформы, ставящие помехи БПЛА. Также в концепции компании есть робот, предназначенный для РЭБ-прикрытия штурмовых групп из военнослужащих или ударных ННА.

Улучшаются уже существующие

Постоянно совершенствуются и уже созданные ННА. К примеру, дистанционно управляемый аппарат МГР-4 "Шмель", предназначенный для разминирования, в ходе испытаний в Мариуполе столкнулся с работой вражеских систем радиоэлектронного противодействия.

Дистанционно управляемый аппарат МГР-4 "Шмель" Источник изображения: © Telegram-канал госкорпорации "Ростех"

"Мы учли все эти факторы, и уже в феврале испытания на том же полигоне прошли без провалов связи, — сообщил ТАСС заместитель гендиректора "Высокоточных комплексов" по продвижению гражданской продукции Александр Дерновой. — В качестве средства, позволяющего обеспечить связь машины и пульта управления в сложной радиочастотной обстановке эфира, введен дополнительный (резервный) канал связи. Также применены новые варианты гидромоторов передвижения и насоса привода молоткового вала. Это позволило повысить проходимость машины, особенно в местах с вязким грунтом".

"Тема очень востребована и очень актуальна"

Минобороны РФ уделяет разработке наземных необитаемых аппаратов большое внимание. В апреле текущего года Сергей Шойгу, занимавший пост министра обороны РФ, в конгрессно-выставочном центре "Патриот" проверил выполнение указаний, согласно которым разрабатываются перспективные роботизированные комплексы. Шойгу были продемонстрированы многочисленные колесные и гусеничные аппараты для установки вооружения, снабжения подразделений и медицинской эвакуации.

"Данная тема очень востребована и очень актуальна, — выразил в беседе с ТАСС мнение офицер запаса ракетных войск и артиллерии, ветеран боевых действий Алексей Саканцев, участвующий в разработке ННА. — Фактически то, что происходит сейчас <...>, — своеобразный прорыв в настоящую войну XXI века. В Первую мировую войну появились танки, которые смогли <...> преодолевать оборонительные линии, окопы, колючую проволоку. В наше время, когда танк с этим уже справиться не может, <...> мы двигаемся к применению боевых роботов".

Эксперт считает, что у роботизированных комплексов достоинств гораздо больше, чем недостатков. "Если это [дистанционно] пилотируемый аппарат, у него недостаток всего один — это канал связи. С ним надо как-то общаться, ему нужно команды присылать. А канал связи всегда может быть потерян", — рассказал специалист, добавив, что в случае с радиоканалом он может быть заглушен противником, его работу нарушат складки местности или антенна получит повреждения. "Все остальное — это сплошные плюсы", — поделился мнением Саканцев.

Мы отправляем машину, которая выполняет какую-то задачу вместо человека. <...> Если аппарат будет потерян, то мы экономим на потере этого аппарата не одну человеческую жизнь, а очень многие. Не забывайте, что раненый человек требует эвакуации, а значит, у нас есть риск потерять всю группу, которая будет его эвакуировать

Алексей Саканцев

офицер запаса ракетных войск и артиллерии, ветеран боевых действий

Специалист отметил, что наземные роботизированные комплексы делятся на дистанционно-управляемые и способные действовать автономно. Последние, по его мнению, являются наиболее перспективными. При этом целесообразнее применять многоразовый ННА, где "расходным материалом" будут лишь боеприпасы. "Естественно, потерять его можно всегда, противник его может уничтожить, но если он хотя бы несколько раз задачу выполнит, уже хорошо", — считает Саканцев. По его мнению, многоразовый ударный робот не должен быть излишне дорог, так как существует риск его поражения дешевыми FPV-дронами.

Алексей Саканцев выразил мнение, что на современном поле боя будут востребованы несколько типов ННА. В первую очередь это так называемые автоматические транспортеры переднего края, которые уже созданы, серийно выпускаются и применяются, а конструкторы экспериментируют с различными вариантами шасси. Эксплуатация подобного аппарата обходится дешевле, чем армейского автомобиля "Урал". "Многие транспортеры своей массой не инициируют противотанковые мины — они слишком легкие и нагрузка на грунт у них слишком маленькая", — сообщил эксперт, добавив, что такой ННА за счет бесшумности варианта с электроприводом позволяет прорываться на передовую, подвозя грузы и увозя раненых. Еще один класс перспективных машин — автономные аппараты для разминирования.

"Тема [ННА] позволяет за счет производства аппаратов, бездушных машин экономить человеческие жизни и здоровье. Это очень важно", — поделился мнением Саканцев.

Виктор Бодров