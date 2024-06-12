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Военное обозрение

Фронтовой бомбардировщик Су-34 ВКС РФ потерпел крушение в горах Северной Осетии

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Источник изображения: topwar.ru

Фронтовой бомбардировщик Су-34 ВКС РФ потерпел крушение в Северной Осетии, самолет упал в горах, экипаж погиб. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Согласно сообщению, самолет Су-34 упал в горной безлюдной местности в ходе выполнения планового тренировочного полета. Экипаж погиб. Предварительная причина крушения - техническая неисправность, но окончательные выводы будут сделаны только после расследования. Комиссия Минобороны уже направлена. На месте падения самолета работают экстренные службы, правоохранители и представители военного ведомства.

В Республике Северная Осетия - Алания в горной местности при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России

- говорится в сообщении.

Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет. Уточняется, что место падения находится в Алагирском районе Северной Осетии. По данным ТГ-канала Fighterbomber, данный фронтовой бомбардировщик перегоняли на другой аэродром. Других подробностей нет.

Летчики не умирают, они улетают и не возвращаются...

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-34
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