Фронтовой бомбардировщик Су-34 ВКС РФ потерпел крушение в горах Северной Осетии

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Фронтовой бомбардировщик Су-34 ВКС РФ потерпел крушение в Северной Осетии, самолет упал в горах, экипаж погиб. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Согласно сообщению, самолет Су-34 упал в горной безлюдной местности в ходе выполнения планового тренировочного полета. Экипаж погиб. Предварительная причина крушения - техническая неисправность, но окончательные выводы будут сделаны только после расследования. Комиссия Минобороны уже направлена. На месте падения самолета работают экстренные службы, правоохранители и представители военного ведомства.

В Республике Северная Осетия - Алания в горной местности при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России

- говорится в сообщении.

Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет. Уточняется, что место падения находится в Алагирском районе Северной Осетии. По данным ТГ-канала Fighterbomber, данный фронтовой бомбардировщик перегоняли на другой аэродром. Других подробностей нет.

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