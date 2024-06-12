Фронтовой бомбардировщик Су-34 ВКС РФ потерпел крушение в горах Северной Осетии

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Фронтовой бомбардировщик Су-34 ВКС РФ потерпел крушение в Северной Осетии, самолет упал в горах, экипаж погиб. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Согласно сообщению, самолет Су-34 упал в горной безлюдной местности в ходе выполнения планового тренировочного полета. Экипаж погиб. Предварительная причина крушения - техническая неисправность, но окончательные выводы будут сделаны только после расследования. Комиссия Минобороны уже направлена. На месте падения самолета работают экстренные службы, правоохранители и представители военного ведомства.
- говорится в сообщении.
Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет. Уточняется, что место падения находится в Алагирском районе Северной Осетии. По данным ТГ-канала Fighterbomber, данный фронтовой бомбардировщик перегоняли на другой аэродром. Других подробностей нет.
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