Войти
ЦАМТО

Началось строительство второго фрегата класса "Эрроухед 140" для ВМС Индонезии

107
0
0
Источник изображения: Фото: kemhan.go.id

ЦАМТО, 11 июня. Минобороны Индонезии объявило о состоявшейся на верфи PT PAL Indonesia церемонии резки первой стали для второго из двух заказанных ВМС Индонезии фрегатов проекта "Эрроухед 140" (Arrowhead 140 – AH140).

Как сообщал ЦАМТО, предварительный контракт на строительство двух фрегатов стоимостью 720 млн. долл. Министерство обороны Индонезии заключило с PT PAL Indonesia (Persero) в апреле 2020 года, а официально он вступил в силу 24 мая 2021 года после внесения первоначальных платежей.

Представители компаний Babcock и PT PAL 16 сентября 2021 года подписали лицензионное соглашение, предусматривающее возможность строительства в Индонезии двух фрегатов по проекту "Эрроухед 140". Корабли будут построены в соответствии со стандартами классификации военных кораблей Регистра Ллойда.

Выбор британской Babcock в качестве разработчика проекта корабля был одобрен Министерством обороны Индонезии. Оба фрегата, которые получили национальное обозначение "Мерах Путих" (Merah Putih), будут построены на предприятии PT PAL в Сурабае (Восточная Ява). Резка первой стали для головного фрегата состоялась 9 декабря 2022 года, спуск на воду состоялся в августе 2023 года.

Проект "Эрроухед 140" создан на базе фрегата класса "Ивер Хюитфельдт" датской компании Odense Maritime Technology (OMT). Конструкция "Эрроухед 140" также легла в основу новых фрегатов класса "Тип-31" ВМС Великобритании и "Мечник" ВМС Польши.

По информации подрядчика, длина предложенной для Индонезии версии составит 140 м, ширина – 19,75 м, полное водоизмещение – 6626 т, экипаж – 143 человека. Корабль будет оснащен ГЭУ типа CODAD с четырьмя дизельными двигателями Rolls Royce/MTU 20V 8000 M71 мощностью 8200 кВт каждый, четырьмя генераторами Caterpillar 3512C мощностью 1360 кВт каждый, обеспечивающими максимальную скорость 28 узлов, дальность хода составит 8250 морских миль на скорости 18 узлов, автономность – 21 сутки. Турецкая компания Havelsan была выбрана в качестве поставщика системы боевого управления Advent для кораблей.

Предлагается, что корабль будет вооружен 12-контейнерной ВПУ с ЗУР средней дальности, 12-контейнерной ВПУ с ЗУР дальнего действия и 16-контейнерной ВПУ с ПКР, двумя 76-мм АУ и 35-мм ЗАК. Оба корабля будут спущены на воду в конфигурации "адаптирован для оснащения, но не оснащен" (FFBNW). Исключение составят 76-мм ПУ и 35-мм ЗАК.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Индонезия
Польша
Турция
Компании
Babcock
Caterpillar
Pindad
PT. PAL
Rolls-Royce
Проекты
2020-й год
Похожие новости
30.08.2023
В Индонезии заложен киль головного фрегата проекта "Эрроухед 140"
28.08.2023
Заложен головной индонезийский фрегат проекта Arrowhead 140
24.03.2022
Влияние российской специальной военной операции на инвестиции в ВПК
27.09.2021
Начата постройка головного фрегата Venturer типа 31 для британского флота
21.09.2021
Компания Babcock объявила о первом экспортном контракте на строительство фрегатов "Эрроухед 140"
24.11.2014
Ветер Джакарты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.06 01:41
  • 1
ВСУ пытаются использовать "стаи" дронов, рассказал артиллерист
  • 12.06 01:35
  • 1
Самолет ВСУ впервые атаковал цель под Белгородом. Россию ждет больше атак с воздуха?
  • 12.06 01:33
  • 0
Оружие агрессии и "дестабилизации"
  • 12.06 00:35
  • 261
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 12.06 00:32
  • 1867
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.06 20:42
  • 0
Ответ на "Нестратегическое ядерное оружие – стратегическая безопасность"
  • 11.06 18:43
  • 2
Ответ на "В США приготовились к "распаду России""
  • 11.06 16:39
  • 1
В зоне СВО успешно опробовали дрон-бомбардировщик "Голубь"
  • 11.06 12:08
  • 0
Нестратегическое ядерное оружие – стратегическая безопасность
  • 11.06 12:08
  • 2
В Москве представили вертолетного "убийцу" морских дронов Hunter
  • 11.06 11:48
  • 63
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 11.06 11:44
  • 1
США и Польша создали специальную коммуникационную группу по противодействию «российской дезинформации»
  • 11.06 10:10
  • 30
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 11.06 08:11
  • 3
Мантуров ожидает приток специалистов в реальный сектор экономики после СВО
  • 10.06 23:36
  • 12
В США приготовились к "распаду России"