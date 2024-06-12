The Daily Mail: ВСУ не хватает снарядов и запасных стволов для артиллерии

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Украинские войска столкнулись с серьезными трудностями. Как сообщает газета The Daily Mail со ссылкой на неназванного артиллериста, им мешает воевать не только дефицит снарядов основных калибров, но и изношенность западных орудий. Быстро это не исправить, поэтому сравняться с Россией или превзойти ее в весе артиллерийского залпа невозможно. О том, как это сказывается на ходе конфликта, — в материале РИА Новости.

Ахиллесова пята

ВСУ в данный момент располагают, пожалуй, самым многообразным парком боевой техники в мире. С одной стороны, это преимущество. Российским военным необходимо учитывать параметры всех типов западного "железа" и подбирать для борьбы с ними соответствующие огневые средства. С другой, столь пестрый арсенал — ахиллесова пята.

Посетители осматривают боевую машину пехотs М2 "Брэдли" ВСУ, захваченную Вооруженными силами России в ходе специальной военной операции на Авдеевском направлении, на платформе тематического поезда Минобороны "Сила в правде" в Краснодаре Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Снабжение группировки, вооруженной техникой из разных стран, — настоящий кошмар для тыловиков и логистов. Несмотря на хваленую натовскую унификацию, для каждой машины нужны свои запчасти, многие требуют особого топлива, а некоторые несовместимы с другими по боекомплекту. Самый наглядный пример — британские танки Challenger 2 и немецкие Leopard 1. У них нарезные 120-миллиметровые и 105-миллиметровые пушки соответственно, а у американских Abrams и немецких Leopard 2 орудия гладкоствольные. Оставшиеся у Украины советские Т-64 и трофейные Т-72 стреляют 125-миллиметровыми снарядами.

Для пополнения боекомплекта этих машин нужны четыре разных типа боеприпасов. Если учесть еще и разношерстные БМП, БТР, бронеавтомобили, артиллерийские системы, комплексы ПВО, то обеспечение войск для украинского Генштаба становится крайне нетривиальной задачей. Даже если бы разных снарядов и запчастей хватало с избытком, проблема доставки этого до линии фронта с разных складов и баз хранения никуда бы не делась. С расширением возможностей российской авиаразведки и повышением эффективности разведывательно-огневых контуров делать это все сложнее.

Подбитый и брошенный немецкий Leopard 2A6 Источник изображения: © Фото : СОЛОВЬЁВ/Telegram

Помимо этого, танки стран НАТО столкнулись на Украине с другой сложностью, вызванной собственным весом. Боевая масса "Абрамсов", "Леопардов" и "Челленджеров" — больше 60 тонн. А донбасский чернозем очень коварен, особенно в межсезонье. Дождями его размывает до состояния глубокого болота, в котором вязнут как тяжелые танки, так и инженерные машины, которые пытаются их вытянуть из ловушки.

Как оказалось, двигатели западной техники, в частности "Абрамсов", очень чувствительны к грязи и быстро выходят из строя. А нужные запчасти и технические специалисты имеются далеко не всегда. Как признавались в интервью европейским СМИ украинские военнослужащие, бывали случаи, когда танки ломались прямо в разгар боя. В то же время машины советской школы продолжали работать исправно.

Для маленькой войны

Вооруженный конфликт на Украине — это в первую очередь война артиллерии, натовского калибра 155 миллиметров и советского 152. Россия производит примерно в два — два с половиной раза больше снарядов, чем все страны НАТО. Дефицит осколочно-фугасных боеприпасов привел к тому, что Запад начал поставлять ВСУ кассетные. Они эффективны против пехоты и легкой бронетехники на открытой местности, но абсолютно не годятся для ударов по фортификационным сооружениям. Грубо говоря, ими можно "кошмарить" тылы, однако линию обороны с их помощью не проломить.

Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777 Источник изображения: © AP Photo / LIBKOS

Да и западная артиллерия была попросту не готова к вооруженному конфликту такой интенсивности. К примеру, большая часть немецких самоходных гаубиц PzH 2000, которые многие эксперты до СВО называли лучшими в мире, уже не один и не два раза побывала в ремонте. Их стволы рассчитаны на 100 выстрелов в сутки максимум. Это четыре-пять часов интенсивного боя. А все, что больше, откровенно портит орудие и ускоряет износ.

То же самое касается американских буксируемых гаубиц M777. Ресурс их стволов не позволяет использовать орудия с максимальной эффективностью. Конструкторы современной западной артиллерии ориентировались в первую очередь на вооруженные конфликты низкой и средней интенсивности в странах третьего мира. Для того чтобы несколько раз в день постреливать по "боевикам в тапках", этих стволов достаточно. А для сплошного огненного вала — нет.

Исключение — колесные САУ вроде французской CAESAR или шведской Archer. Эти орудия в ВСУ — самые мобильные и дальнобойные. Их очень берегут, поэтому и потери таких машин минимальные. Но и самоходки нуждаются в техобслуживании. А это далеко не всегда удается сделать вовремя.

Серебряной пули нет

В принципе, все вооружения, которые в ВСУ объявляли "вундерваффе", не стали серебряной пулей, способной сразить российскую армию. Американские ПТРК Javelin оказались слишком "заторможенными": чтобы боеголовка ракеты навелась на цель, нужно от 40 секунд до полутора минут. И они крайне посредственно работают в городской застройке — мешают торчащие куски арматуры, свисающие провода, распахнутые оконные рамы. Еще до войны Украина испытывала эти комплексы на полигоне. Чтобы ракета с тепловым наведением нашла цель, пришлось развести в каркасе БТР костер. Следовательно, для ударов по незаведенной технике или фортификационным укрытиям эти ПТРК бесполезны.

Военнослужащий НМ ЛНР демонстрирует американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Джавелин" (Javelin) на одной из улиц Северодонецка Источник изображения: © РИА Новости / Максим Захаров

Небезызвестные турецкие БПЛА Bayraktar TB2, прекрасно зарекомендовавшие себя во второй карабахской войне, вэсэушники так и не научились применять правильно. Внезапно выяснилось, что крупные и тихоходные дроны не могут ничего сделать с противником, обладающим серьезной ПВО. Киев потерял уже под сотню таких БПЛА и лишь изредка применяет их на тихих участках фронта — исключительно в роли разведчиков.

Наконец, нашлась управа и на хваленый спутниковый интернет Starlink, на который завязана вся система управления ВСУ. Через него обмениваются разведданными в реальном времени, получают целеуказание от западных кураторов, управляют беспилотной авиацией. Глушить его научились не сразу. Но сегодня, как неоднократно сообщали зарубежные СМИ, в ряде районов боевых действий спутниковый интернет просто не ловится. Вероятнее всего, главная заслуга в этом принадлежит постоянно совершенствуемым российским комплексам РЭБ.

В общем и целом можно сказать, что вооружение, которым НАТО снабжает Украину, предназначено скорее для карательных акций против заведомо слабого противника — никак не для боевых действий с Россией. А желание Запада вооружить Киев до зубов стало серьезной проблемой для украинских тыловиков. Это в очередной раз доказывает, что без собственной оборонной промышленности государство не способно обеспечить себе безопасность в долгосрочной перспективе.