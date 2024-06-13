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ТАСС

В Москве показали дрон-разведчик "Стрепет" с фюзеляжем российского производства

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Разведывательный дрон-конвертоплан "Стрепет"
Разведывательный дрон-конвертоплан "Стрепет".
Источник изображения: stratim.tech

В конструкторском бюро "Стратим" отметили, что эффективный радиус применения аппарата может доходить до 100 км

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Разведывательный дрон-конвертоплан "Стрепет" вертикального взлета и посадки (VTOL), корпус которого полностью изготовлен в России, показали на выставке HeliRussia 2024 в Москве. Об этом ТАСС сообщили в конструкторском бюро "Стратим".

"Разведывательный дрон "Стрепет" впервые демонстрируется на выставке. Это достаточно большой аппарат самолетного типа с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL), который занимается разведкой, наведением и корректировкой на дальние дистанции. Его эффективный радиус применения может доходить до 100 км, что очень много. "Стрепет" находится на стадии апробации", - рассказали в организации.

В "Стратим" подчеркнули, что особенность модели заключается в наличии фюзеляжа полностью российского производства. "Фюзеляж аппарата полностью выполнен - рассчитан, спроектирован, сконструирован и изготовлен полностью в нашем цеху в Москве. Это довольно редкая история для производителей подобных аппаратов, обычно фюзеляжи покупаются в Китае. Для "Стратим" это серьезное достижение, к которому мы шли почти год", - отметили в КБ.

По словам собеседника ТАСС, производство российских фюзеляжей для аппаратов VTOL является шагом к технологической независимости. "На данном этапе это точно не удешевляет процесс производства: нам сложно соревноваться с крупными производствами. Однако это большой задел на будущее, поскольку способность делать российские фюзеляжи является шагом к технологической независимости. Мы можем сделать именно такой фюзеляж, какой хотим", - заявили в "Стратим".

Размах крыла у аппарата "Стрепет" составляет 2 м. Дальность полета - 200 км. Полезная нагрузка - до 2 кг. Скорость полета - 100 км/ч. 

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