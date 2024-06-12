Эксперт допустил наличие наемников за штурвалом Mirage, которые Париж хочет передать ВСУ

Аналитик в области геополитики и стратегии Сириль де Латтр отметил, что большая часть украинских летчиков с существенным опытом уже погибла в боях

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Летчики-наемники могут оказаться за штурвалами истребителей Mirage 2000-5, которые Франция собирается передать Киеву, так как подготовка украинских пилотов может не дать должного эффекта, заявил ТАСС французский эксперт по авиации, аналитик в области геополитики и стратегии Сириль де Латтр.

"Ничего не изменится, если на борту будут украинцы. Ситуация усложнится, если на борту будут опытные иностранные летчики. И я бы не стал делать ставку на то, что их [истребители Mirage 2000-5] будут пилотировать только украинцы. Я абсолютно не исключаю того, что за штурвалом могут оказаться летчики-наемники, как это могло бы быть в случае с F-16", - сказал он.

По его словам, большая часть украинских летчиков с существенным опытом уже погибла в боях. Те, кого подготовила Франция, - это начинающие летчики с низким уровнем владения английским языком. Как отметил эксперт, их обучение, которое частично проходит на 120-й авиабазе Казо, состоит из нескольких модулей: первая часть - это повышение квалификации на английском языке, затем - теоретическая и практическая часть на учебно-тренировочном самолете Pilatus PC-21, потом - переход на учебный Alpha Jet и, наконец, аттестация летчика на истребителях F-16 или Mirage 2000. "Я уверен, что касается обучения украинских летчиков во Франции, их подготовка в некоторой степени повторяет такую же подготовку французских летчиков, но в очень облегченной версии и необязательно во всем диапазоне режимов полета и применения воздушного судна. Все зависит от того, как украинцы захотят использовать этот самолет, который является истребителем, а не бомбардировщиком, как Mirage 2000D. Я думаю, что у этих молодых летчиков, к сожалению, человеческая жизнь всегда ценна - не будет почти никакого шанса против российского превосходства в воздухе", - добавил он.

Де Латтр призвал не недооценивать противника. "Этот самолет - очень хороший истребитель, вооружение "воздух - воздух", которое он имеет, неплохое, но все зависит от летчика. Это будет его слабым местом, если это действительно украинский летчик с очень небольшим боевым опытом и налетом. Если это будут летчики-наемники или формально не находящиеся на военной службе французы в украинской форме, это усложнит задачу, потому что они будут способны к работе во всем диапазоне режимов полета истребителя и использованию тактических приемов", - уточнил эксперт.

О передаче Mirage 2000-5

6 июня Макрон заявил, что Париж планирует согласовать передачу Киеву истребителей Mirage 2000-5. Он уточнил, что обучение пилотов займет пять-шесть месяцев, и допустил, что поставки самолетов могут начаться в конце этого года.

Истребители Mirage 2000 разработаны компанией Dassault Aviation и состоят на вооружении ВВС Франции с 1984 года. Модификация Mirage 2000-5 появилась в 1999 году и отличалась прежде всего улучшенным радаром для отслеживания множества целей. Основной задачей этих самолетов является перехват на больших высотах и на сверхзвуковых скоростях. Позднее появилось несколько версий данного истребителя, оснащенных оборудованием для нанесения ударов по наземным целям.