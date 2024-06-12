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Описаны особенности замеченной на СВО новой российской артустановки «Мальва»

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Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости
Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости.

Военный эксперт Леонков рассказал о высокоточности новой артустановки «Мальва»

Российская самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С43 «Мальва», замеченная в зоне специальной военной операции (СВО), достаточно скорострельная и высокоточная, рассказал военный эксперт Алексей Леонков. Особенности новой артустановки он описал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что «Мальву» начали применять для контрбатарейной борьбы и поражения точечных целей. Технику заметили в Харьковской области.

«Мальва» — это реализация концепции артсистемы «Мста» на колесной базе, сообщил эксперт. Он уточнил, что есть «Мста-С» — самоходная, «Мста-Б» — буксируемая, а это «Мста-К» — на колесном шасси.

«Очень долго делали этот проект, потому что было несколько разработок, думали, как сделать установку, с башней защищаемой или открытую, сколько боекомплектов, какие приборы и так далее. В конечном счете пришли к такому результату. Первые отзывы с линии боевого соприкосновения говорят, что установка работает по тактике кочующей артиллерии, достаточно высокоточная, применяет обычные боеприпасы 152 миллиметра, а также управляемые боеприпасы типа "Краснополя"», — поделился Леонков.

То есть сама концепция оказалась жизнеспособной, и теперь в наших войсках есть три вида артиллерийских установок 152 миллиметра на основе "Мсты". Это буксируемая, самоходная на гусеничном шасси и на колесном шасси, такие как "Мальва"

Алексей Леонков

военный эксперт

Со слов собеседника «Ленты.ру», основное назначение «Мальвы» — это быстрое выдвижение в район стрельбы, автоматическое позиционирование на месте стрельбы, то есть получение координат, а далее поражение по целеуказанию. Он также добавил, что артсистема работает в так называемом разведывательно-огневом контуре, то есть может получать разведданные от беспилотников или по спутниковым данным.

«То есть без разницы, кто передал координаты, по этим координатам и отрабатывает. [У нее] достаточно хорошая скорострельность, снаряды высокоточно поражают цель. Еще когда они находятся в воздухе, "Мальва" может свернуть, что называется, с места. Понятие "боевое сворачивание" — это когда [переходит] с боевого на походное положение, и после этого она покидает позицию. Таким образом для установок контрбатарейной борьбы она становится сложным объектом, ну а дальность стрельбы ее позволяет поражать фактически все объекты в тактической зоне», — заключил эксперт.

Ранее Вооруженные силы России в зоне СВО начали применять универсальный FPV-ретранслятор, позволяющий оператору дрона работать с открытых и закрытых позиций.

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Страны
Россия
Продукция
Мста-Б
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