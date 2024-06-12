В Москве показали работающего на нестандартных частотах «Воробья»

КБ «Стратим» показало работающий на нестандартных частотах дрон «Воробей»

Легкий разведывательный дрон «Воробей», который работает на нестандартных частотах, впервые показали на выставке HeliRussia 2024 в Москве. Об этом в конструкторском бюро (КБ) «Стратим» рассказали ТАСС.

Там отметили, что аппарат, который запускают в серийное производство, уже используют в зоне проведения специальной военной операции. Дрон для разведки, корректировки и наведения называют условным аналогом квадрокоптеров Mavic, которые применяют в зоне спецоперации.

«Это самый сложный наш дрон с точки зрения конструкции: в нем применены передовые решения, чтобы сделать аппарат маленьким и компактным. В частности, у "Воробья" складные лопасти винтов, складные лучи и антенны. Он складывается в небольшой квадратик для транспортировки», — рассказали в организации.

К преимуществам «Воробья» отнесли устойчивость к воздействию средств радиоэлектронной борьбы противника. Работа на нестандартных частотах делает его неуязвимым для помех и не выдает местоположение оператора.

Управлять аппаратом можно при помощи смартфона. Дрон развивает скорость до 80 километров в час, а максимальная дальность полета составляет 10 километров.

В конце мая российская компания «Интегральные роботизированные технологии» представила дрон самолетного типа «ИРТ-Скаут», который предназначен для оперативной разведки. Беспилотник получил корпус из пенопласта.