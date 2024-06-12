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В Москве показали работающего на нестандартных частотах «Воробья»

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Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости.

КБ «Стратим» показало работающий на нестандартных частотах дрон «Воробей»

Легкий разведывательный дрон «Воробей», который работает на нестандартных частотах, впервые показали на выставке HeliRussia 2024 в Москве. Об этом в конструкторском бюро (КБ) «Стратим» рассказали ТАСС.

Там отметили, что аппарат, который запускают в серийное производство, уже используют в зоне проведения специальной военной операции. Дрон для разведки, корректировки и наведения называют условным аналогом квадрокоптеров Mavic, которые применяют в зоне спецоперации.

«Это самый сложный наш дрон с точки зрения конструкции: в нем применены передовые решения, чтобы сделать аппарат маленьким и компактным. В частности, у "Воробья" складные лопасти винтов, складные лучи и антенны. Он складывается в небольшой квадратик для транспортировки», — рассказали в организации.

К преимуществам «Воробья» отнесли устойчивость к воздействию средств радиоэлектронной борьбы противника. Работа на нестандартных частотах делает его неуязвимым для помех и не выдает местоположение оператора.

Управлять аппаратом можно при помощи смартфона. Дрон развивает скорость до 80 километров в час, а максимальная дальность полета составляет 10 километров.

В конце мая российская компания «Интегральные роботизированные технологии» представила дрон самолетного типа «ИРТ-Скаут», который предназначен для оперативной разведки. Беспилотник получил корпус из пенопласта.

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Страны
Россия
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