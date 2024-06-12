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Известия.ru

БПЛА «Русак» уничтожил в зоне СВО американский БТР Stryker стоимостью $1 млн

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Spc. Chandler Coats

Разведывательно-ударный дрон «Русак» ВС РФ уничтожил в зоне спецоперации американский бронетранспортер Stryker. Об этом 11 июня рассказал «РИА Новости» представитель предприятия-разработчика данного БПЛА — компании «Стратим».

По его словам, стоимость бронетранспортера в тысячу раз превосходит цену беспилотника. Так, одна единица Stryker стоит около $1 млн, тогда как стоимость БПЛА «Русак» составляет всего $1 тыс.

«Об эффективности применения наших беспилотников говорит соотношение цен на дроны и технику противника, которую они уничтожают», — заявил представитель «Стратим».

В этот же день Минобороны РФ рассказало, что расчет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) группировки войск «Днепр» в Запорожской области обнаружил и уничтожил боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые укрывались под сгоревшим немецким танком Leopard.

Ранее, 8 июня, расчет FPV-дрона соединения специального назначения группировки войск «Центр» уничтожил американскую боевую машину пехоты М2 Bradley ВСУ на авдеевском направлении.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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