Эксперт исключил серьезные изменения исхода СВО при передаче Украине пяти Mirage

По словам аналитика Сириля де Латтра, при столкновении французских истребителей Mirage 2000-5 с российскими МиГ-29 решающее значение будут иметь средства обнаружения воздушных целей

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Передача пяти французских истребителей Mirage 2000-5 Украине никак не изменит исход боевых действий. Кроме того, недавно обученные украинские летчики едва ли смогут что-то противопоставить опытным российским пилотам, заявил ТАСС французский эксперт по авиации, аналитик в области геополитики и стратегии Сириль де Латтр.

"Если количество самолетов действительно будет равно пяти, это абсолютно не изменит исход боевых действий, так или иначе, как танки Leopard и Abrams, они будут уничтожены", - сказал он.

По его словам, Mirage 2000-5 и МиГ-29 во многом схожи с точки зрения боевого применения, с превосходством российских самолетов четвертого поколения в маневренности на малых скоростях. "Однако я считаю, что при столкновении с самолетом пятого поколения соотношение сил будет в значительной степени против Mirage 2000-5. В воздушном бою, на виражах или бою воздух - воздух, нет ничего невозможного, но и нет ничего простого. И в этом случае решающее значение будут иметь российские средства обнаружения воздушных целей и средства обнаружения Mirage 2000-5. Эта разница усилится в зависимости от опытности оператора РЛС и летчиков. Очевидно, что начинающие украинские летчики с незначительным опытом управления воздушным судном не покажут ожидаемого результата против российских летчиков с большим опытом на своих самолетах", - добавил он.

6 июня президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж планирует согласовать передачу Киеву истребителей Mirage 2000-5. Он уточнил, что обучение пилотов займет пять-шесть месяцев, и допустил, что поставки самолетов могут начаться в конце этого года.

Истребители Mirage 2000 разработаны компанией Dassault Aviation и состоят на вооружении ВВС Франции с 1984 года. Модификация Mirage 2000-5 появилась в 1999 году и отличалась прежде всего улучшенным радаром для отслеживания множества целей. Основной задачей этих самолетов является перехват на больших высотах и на сверхзвуковых скоростях. Позднее появилось несколько версий данного истребителя, оснащенных оборудованием для нанесения ударов по наземным целям.