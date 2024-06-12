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ТАСС

Адвокат: вариантом для прекращения следствия против Попова может стать его отправка на СВО

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Иван Попов
Иван Попов.
Источник изображения: Сергей Савостьянов/ ТАСС

Адвокат генерала Сергей Буйновский отметил, что защита уже готовит соответствующие документы

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Уголовно-процессуальный кодекс позволяет приостановить расследование дела в отношении бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, арестованного по обвинению в особо крупном мошенничестве, в случае его отправки в зону СВО. Об этом заявил ТАСС адвокат генерала Сергей Буйновский.

Защитник уточнил, что для реализации этого варианта непосредственный командир обвиняемого должен обратиться в военное следствие, после чего Попова могут отправить в зону СВО.

"Мы также готовим соответствующие документы, в которых попросим в законном порядке отправить Ивана Попова в зону СВО для выполнения боевых задач", - сказал собеседник агентства.

Попова арестовали 17 мая по уголовному делу о мошенничестве. По версии следствия, он причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Их стоимость составляет свыше 130 млн рублей. Попов все обвинения в свой адрес отвергает. 

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