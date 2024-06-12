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ТАСС

Эксперт: автономные машины для разминирования спасут множество человеческих жизней

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Электрическая установка разминирования «Челнок»
Электрическая установка разминирования «Челнок».
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По словам разработчика техники Алексея Саканцева, в современных боевых действиях также будут востребованы автоматические транспортеры переднего края

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Необитаемые наземные аппараты (ННА) для разминирования могут спасти многие жизни на поле боя. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил офицер запаса ракетных войск и артиллерии ветеран боевых действий Алексей Саканцев, участвующий в разработке ННА.

"Мы отправляем машину, которая выполняет какую-то задачу вместо человека. <...> Если аппарат будет потерян, то мы <...> [сохраняем] на потере этого аппарата не одну человеческую жизнь, а очень многие. Не забывайте, что раненый человек требует эвакуации, а значит у нас есть риск потерять всю группу, которая будет его эвакуировать", - заявил Саканцев.

По его словам, в современных боевых действиях также будут востребованы автоматические транспортеры переднего края. Такого рода машины уже созданы и серийно выпускаются и применяются - эксплуатация подобного аппарата обходится дешевле, чем армейского автомобиля "Урал", отметил Саканцев. "Многие транспортеры своей массой не инициируют противотанковые мины - они слишком легкие и нагрузка на грунт у них слишком маленькая", - сообщил эксперт, добавив, что такой ННА за счет бесшумности варианта с электроприводом позволяет прорываться на передовую, подвозя грузы и увозя раненых.

Эксперт также высказался против массового применения FPV-дронов и других беспилотных систем-камикадзе ввиду того, что в них зачастую используются компоненты зарубежного производства. "Мы не можем себе позволить производить большое количество таких машин без каких-то импортных комплектующих. Импортные комплектующие - это всегда экономический риск, сегодня они есть, а завтра их не будет", - отметил он. 

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