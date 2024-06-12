Войти
ТАСС

Эксперт: специальный федеральный закон о коммерческом космосе поможет росту экономики РФ

113
0
0
Вид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса.
Источник изображения: © Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков

По словам руководителя некоммерческой организации "Космическая экономика и политика" Валентина Уварова, необходимо системное видение космоса и его коммерческой составляющей

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Разработка и принятие отдельного федерального закона, направленного на регуляцию частной космической деятельности, ускорит рост экономики РФ - не только на орбите, но и на Земле. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил директор АНО "Исследовательский центр "Космическая экономика и политика" Валентин Уваров.

"Принятие такого закона положительно скажется на появлении продуктов и сервисов, которые будут востребованы везде - от сельского хозяйства до разведки полезных ископаемых и защиты окружающей среды. Частные деньги пойдут туда, где есть спрос, а значит, будут создаваться рабочие места, высокотехнологичные производства, расти налогооблагаемая база. В конечном счете будет расти наша экономика", - заявил Уваров.

По его словам, необходимо системное видение космоса и его коммерческой составляющей, и хотя поправки к текущему законодательству являются безусловно более оперативным способом изменить правовое поле, в стратегической перспективе такой подход не решает всех проблем. "Специальный закон не только системно урегулирует многочисленные вопросы развития коммерческого космоса, но станет еще одним стимулом для превращения расходной космической деятельности в доходную космическую экономику", - добавил Уваров.

Эксперт отметил, что федеральный закон должен будет единообразно урегулировать государственно-частное партнерство во всех ныне существующих и перспективных сферах космической деятельности, а также закрепить принципы и особенности частных инвестиций в космическую сферу. "Из-за санкций у нас появились свободные деньги - $100 млрд вернулись в Россию. Они могли бы уже пойти в развитие космоса, если бы существовали надежные гарантии защиты и возврата инвестиций, особые налоговые режимы для "космических инвесторов" и так далее", - пояснил он.

"Наши "космические законы" должны не просто успевать за переменами, но опережать их, потому что на кону стоят деньги и рост благосостояния. Мы много говорим о поддержке высокотехнологичных бизнесов, а что может быть более сложным и передовым, чем космос?" - заключил Уваров. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Похожие новости
16.08.2006
Производство нового военного самолета Ил-76МФ будет переведено из Ташкента в Ульяновск
14.08.2006
Boeing закупит российский титан
14.08.2006
В России завершены испытания новой модификации Ту-204
11.08.2006
Як-130 имеет хорошие перспективы и высокий экспортный потенциал
11.08.2006
Замминистра МЧС РФ посетил судостроительные предприятия Нижнего Новгорода
11.08.2006
Россия и Индия вместе создадут военный самолет
11.08.2006
Госдепартамент США не намерен отменять санкции против "Рособоронэкспорта" и "Сухого"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.06 01:41
  • 1
ВСУ пытаются использовать "стаи" дронов, рассказал артиллерист
  • 12.06 01:35
  • 1
Самолет ВСУ впервые атаковал цель под Белгородом. Россию ждет больше атак с воздуха?
  • 12.06 01:33
  • 0
Оружие агрессии и "дестабилизации"
  • 12.06 00:35
  • 261
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 12.06 00:32
  • 1867
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.06 20:42
  • 0
Ответ на "Нестратегическое ядерное оружие – стратегическая безопасность"
  • 11.06 18:43
  • 2
Ответ на "В США приготовились к "распаду России""
  • 11.06 16:39
  • 1
В зоне СВО успешно опробовали дрон-бомбардировщик "Голубь"
  • 11.06 12:08
  • 0
Нестратегическое ядерное оружие – стратегическая безопасность
  • 11.06 12:08
  • 2
В Москве представили вертолетного "убийцу" морских дронов Hunter
  • 11.06 11:48
  • 63
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 11.06 11:44
  • 1
США и Польша создали специальную коммуникационную группу по противодействию «российской дезинформации»
  • 11.06 10:10
  • 30
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 11.06 08:11
  • 3
Мантуров ожидает приток специалистов в реальный сектор экономики после СВО
  • 10.06 23:36
  • 12
В США приготовились к "распаду России"