Эксперт: специальный федеральный закон о коммерческом космосе поможет росту экономики РФ

По словам руководителя некоммерческой организации "Космическая экономика и политика" Валентина Уварова, необходимо системное видение космоса и его коммерческой составляющей

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Разработка и принятие отдельного федерального закона, направленного на регуляцию частной космической деятельности, ускорит рост экономики РФ - не только на орбите, но и на Земле. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил директор АНО "Исследовательский центр "Космическая экономика и политика" Валентин Уваров.

"Принятие такого закона положительно скажется на появлении продуктов и сервисов, которые будут востребованы везде - от сельского хозяйства до разведки полезных ископаемых и защиты окружающей среды. Частные деньги пойдут туда, где есть спрос, а значит, будут создаваться рабочие места, высокотехнологичные производства, расти налогооблагаемая база. В конечном счете будет расти наша экономика", - заявил Уваров.

По его словам, необходимо системное видение космоса и его коммерческой составляющей, и хотя поправки к текущему законодательству являются безусловно более оперативным способом изменить правовое поле, в стратегической перспективе такой подход не решает всех проблем. "Специальный закон не только системно урегулирует многочисленные вопросы развития коммерческого космоса, но станет еще одним стимулом для превращения расходной космической деятельности в доходную космическую экономику", - добавил Уваров.

Эксперт отметил, что федеральный закон должен будет единообразно урегулировать государственно-частное партнерство во всех ныне существующих и перспективных сферах космической деятельности, а также закрепить принципы и особенности частных инвестиций в космическую сферу. "Из-за санкций у нас появились свободные деньги - $100 млрд вернулись в Россию. Они могли бы уже пойти в развитие космоса, если бы существовали надежные гарантии защиты и возврата инвестиций, особые налоговые режимы для "космических инвесторов" и так далее", - пояснил он.

"Наши "космические законы" должны не просто успевать за переменами, но опережать их, потому что на кону стоят деньги и рост благосостояния. Мы много говорим о поддержке высокотехнологичных бизнесов, а что может быть более сложным и передовым, чем космос?" - заключил Уваров.