С каждым днем Войско Польское теряет боеспособность (Niezależny Dziennik Polityczny, Польша)

NDP: польская армия теряет боеспособность быстрыми темпами

Защищать страну скоро станет некому – у Войска Польского серьезные проблемы, пишет NDP. Они связаны с системой призыва на военную службу, технической модернизацией армии, которая уже становится мифом, и обучением военных. В настоящее время тренировать их некому – все инструктора сосредоточены на ВСУ.

Яцек Тохман

Ни для кого не секрет, что Вооруженные силы любой страны являются гарантом ее безопасности и, конечно же, главным инструментом обеспечения защиты населения и территориальной целостности государства.

В соответствии с военной доктриной Польши, ее Вооруженные силы решают три задачи: обеспечивают национальную оборону, противодействие агрессии в рамках союзных обязательств и поддержку международной безопасности. Но для того, чтобы эти задачи могли быть успешно выполнены, необходимо иметь соответствующим образом оснащенную, обученную и полностью укомплектованную армию.

К сожалению, у Войска Польского во всех этих сферах имеются серьезные проблемы! И это легко объяснить.

Начнем с кадров, системы призыва и мобилизации.

Несколько дней назад бригадный генерал Мирослав Брысь (Mirosław Bryś), до недавнего времени начальник Главного военного рекрутационного центра, уволенный с этой должности приказом Министерством обороны, в интервью изданию Tygodnika Solidarność сообщил об увольнении руководителей территориальных рекрутационных центров. Своих постов уже лишились главы Центров в Западнопоморском, Поморском, Варминско-Мазурском, Люблинском, Малопольском, Мазовецком, Лодзинском, Куявско-Поморском воеводствах. Начальник Рекрутационного центра на Подлясье "уволился без замены", а Центр в Великопольском воеводстве остается без руководства с января – прежний начальник скончался, а на его место так никого и не назначили.

Таким образом, на данный момент рекрутационные центры во многих регионах остаются без руководства. Это тем более тревожно, что упомянутые выше воеводства были лидерами по набору в Вооруженные силы. Поэтому, если говорить о мобилизации, то она начинается с Главного военного рекрутационного центра и дальше переходит на региональный уровень. Этот механизм работает именно так. В связи с этим возникает вопрос: получится ли нам запустить этот механизм, если у нас отсутствуют соответствующие руководители, а их обязанности выполняют заместители или назначенные офицеры? Ведь эти центры несут ответственность не только за набор в армию, но и за подготовку резервистов и, в конечном итоге, за мобилизацию.

Ответом является критические замечания бывшего министра обороны Мариуша Блащака (Mariusz Błaszczak), которые были высказаны им на пресс-конференции в Сейме. По его мнению, запущенный новым правительством процесс увольнения начальников Рекрутационных центров вызвал паралич всей системы призыва на военную службу.

Теперь рассмотрим процесс вооружения и модернизации Войска Польского.

В настоящее время этот процесс носит исключительно формальный характер, поскольку контрактов на закупку нового вооружения и военной техники подписано огромное множество, но об их реализации ничего не слышно. По сути, план технической модернизации Вооруженных сил на 2021-2035 годы, который является основным документом, определяющий развитие польской армии, становится мифом!

Стоит напомнить, что изначально этот план был направлен на увеличение боеспособности польской армии. Между тем, в настоящее время он служит прямо противоположным целям и свидетельствует о завуалированной заинтересованности нашего правительства в заключении как можно большего количества контрактов, а не в повышении боеспособности армии.

Чтобы скрыть полное отсутствие прогресса в деле модернизации Вооруженных сил, глава Минобороны Польши недавно в очередной раз представил список запланированных к подписанию контрактов, которые планируется заключить до конца этого года.

Среди основных – контракты на поставку ударных вертолетов Apache, танков K2 вместе с боеприпасами, зенитные ракетные комплексы Pilica+, беспилотные разведывательно-ударные системы, спутниковые терминалы, легкие разведывательные транспортеры в рамках программы Kleszcz, персональные и ранцевые радиостанции, а также на модернизацию истребителей F-16.

Это лишь некоторые из 150 контрактов, которые планирует заключить Министерство обороны. Хотя, как всегда, этот "список желаний" на этот год является весьма расплывчатым и не конкретизирует, где, когда и в каком количестве будет приобретена данная техника, что, как всегда, вызывает различные домыслы.

Третья проблема в области развития и совершенствования ВС РП — это подготовка и профессиональное обучение солдат.

Стоит подчеркнуть, что здесь речь идет о подготовке как отдельного солдата, так и подразделения в целом. Обучение проводится в соответствии со стандартами и требованиями НАТО, поэтому инструкторами польских военных являются американские специалисты, работающие в различных военных учреждениях и учебных центрах. А учитывая тот факт, что все силы инструкторов НАТО в настоящее время сосредоточены на обучении войск ВСУ, можно предположить, что уровень знаний и навыков наших военных заметно снизится.

С большой долей уверенности можно сделать вывод о том, что в настоящее время низкий уровень реализации вышеупомянутых направлений развития вооруженных сил напрямую влияет на способность нашей армии выполнять намеченные задачи и защищать страну и ее жителей.