Мал, да удар: как новый ракетный корабль «Ставрополь» усилит ВМФ

Двенадцатый представитель серии 21631 «Буян-М» будет направлен на Балтийский флот

Малый ракетный корабль «Ставрополь» будет направлен на Балтийский флот, сообщили источники «Известий». Это двенадцатый корабль проекта 21631 «Буян-М». Небольшие по размерам МРК несут на борту восемь крылатых ракет «Калибр». По словам экспертов, эти корабли хорошо себя проявили в относительно закрытых акваториях, таких как Балтийское и Черное море.

Пойдет на Балтику

Во вторник на Зеленодольском судостроительном заводе состоится спуск на воду малого ракетного корабля «Ставрополь». Корабль проекта 21631 «Буян-М» станет двенадцатым в серии. Это небольшие по размерам корабли, обладающие внушительным арсеналом — каждый несет на борту по восемь крылатых ракет «Калибр».

По данным источников «Известий», «Ставрополь» будет будет нести службу на Балтийском флоте.

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— «Буяны» в ходе СВО регулярно наносят удары по тыловым украинским районам крылатыми ракетами «Калибр», — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Появление нового корабля — это безусловно усиление Балтфлота. Швеция и Финляндия решили отказаться от своей нейтральной политики. Поэтому еще восемь дальнобойных ракет для Балтфлота — не лишние. «Буяны» могут действовать из акватории Ладожского озера. Оно расположено недалеко от Финляндии, и оттуда «Калибрами» простреливается вся страна.

Военный эксперт капитан 1 ранга Василий Дандыкин отметил эффективность этой морской техники.

— «Буян-М» — это корабль типа река–море, — рассказал «Известиям» военный эксперт. — Изначально корпус «Буянов» создавался для Каспийского моря. Сначала изготовили три артиллерийских корабля, потом их увеличили и получили ракетный корабль с «Калибрами». Класс река–море подразумевает, что «Буян-М» должен действовать во внутренних морях, а также в таких как Черное и Балтийское. Там «Буяны» продемонстрировали все свои хорошие качества. Это грозное оружие. Напомню, что первый удар по ИГИЛ (организация запрещена в России. — «Известия») в Сирии наносился тремя МРК «Буян-М», из акватории Каспийского моря. Всё это вызвало международный фурор.

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Корабль подходит для мелководного Балтийского моря, отметил Дандыкин.

— В арсенале восемь «Калибров», а при необходимости в универсальные пусковые установки можно загрузить и другие ракеты, — резюмировал он. — В дальнейшем наше судостроение сделает ставку на «Каракурты» — они могут действовать не только в прибрежных районах, но и вдали от них.

Малые, но мощные

МРК проекта «Буян-М» имеют водоизмещение 850 т, и при этом большую огневую мощь. Изначально они проектировались для охраны морской экономической зоны, всё изменилось после принятия на вооружение крылатых ракет «Калибр». В октябре 2015 года три МРК проекта 21631 — «Углич», «Град Свияжск» и «Великий Устюг» — нанесли удар «Калибрами» по объектам террористов в Сирии. Пуски выполняли из акватории Каспийского моря. В 2016-м два других МРК этой серии — «Зеленый Дол» и «Серпухов» — выполнили пуск ракет по террористам в Сирии, находясь в Восточном Средиземноморье.

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Сегодня в составе ВМФ одиннадцать представителей серии — четыре служат на Балтике, четыре на Черном море и три в составе Каспийской флотилии.

На борту «Буянов» смонтировано восемь пусковых установок для крылатых ракет типа «Калибр» или противокорабельных «Оникс». Кроме того, они вооружены 100-мм артустановкой А-190. «Калибры» оснащены проникающей фугасной боевой частью массой до 450 кг и имеют дальность около 1,5 тыс. км. Сверхзвуковые «Ониксы» имеют боевую часть массой 300 кг, они могут наносить удары по кораблям и по наземным целям на дистанции до 500 км.

Ранее «Известия» сообщали, что малые ракетные корабли смогут базироваться в Ладожском озере и при необходимости проводить оттуда ракетные пуски. В прошлом году Минобороны провело работу по изучению возможностей базирования и выполнения боевых задач малыми ракетными кораблями в этой акватории. В результате озеро признано пригодным для действий МРК проекта 22800 «Каракурт» и 21631 «Буян-М».

Исследовательская работа заняла несколько месяцев. Была изучена гидрографическая информация, проанализированы возможные угрозы для малых ракетных кораблей со стороны вероятного противника. Важнейшим этапом стал поход двух малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт» из состава Балтийского флота. МРК проверили маршруты и совершили маневры. При этом экипажи кораблей прошли Неву без буксиров, несмотря на то, что корабли проекта 22800 «Каракурт» подходят для походов по рекам хуже, чем МРК проекта 21360 «Буян» — последние специально спроектированы для движения по внутренним водным путям. Моряки базировались на старой советской базе, закрытой в 2004 году: необходимо было оценить возможности Ленинградской военно-морской базы в плане обеспечения кораблей. Кроме того, надо было протестировать, как поведут себя корпуса кораблей в пресной воде. Результаты испытаний были признаны успешными. В итоге теперь «Буяны» и «Каракурты» при необходимости могут перебазироваться из Балтийского моря в Ладожское озеро по рекам и выполнить пуски ракет.

Роман Крецул

Богдан Степовой

Владимир Матвеев