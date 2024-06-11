ОДК завершила разработку цифрового двойника двигателя АИ-222-25 для учебных самолетов Як-130

Двойник уже применяется для оценки влияния изменений, которые происходят в процессе эксплуатации, на состояние конструкции двигателя.

Передовая технология позволит совершенствовать характеристики силовой установки и проектировать узлы новых модификаций двигателя с меньшими временными и материальными затратами. Кроме того, цифровой двойник позволит сократить объем испытаний для сертификации агрегата.

Создание цифрового двойника велось в несколько этапов. В ходе работ были оцифрованы тысячи деталей, из которых состоит серийный двигатель АИ-222-25.

Затем разработчики создали отдельные элементы цифрового двойника модернизированного варианта АИ-222-25, над которым сейчас идут работы.

Двигатель АИ-222-25. Источник: ОДК

Были построены и уточнены газодинамические модели узлов, разработана структура и определены форматы передачи данных от одной модели к другой. Конструкторы также разработали комплексные компьютерные модели газогенератора модернизированного двигателя - термомеханическую, гидравлическую и газодинамическую. Создали и внедрили автоматизированные расчетные цепочки. С их помощью проводится цифровое моделирование и анализ работы всех узлов для отслеживания технических параметров при внесении изменений в конструкцию двигателя.

Проект по созданию цифрового двойника газотурбинного двигателя АИ-222-25 был реализован на производственном комплексе «Салют» Объединенной двигателестроительной корпорации в тесном сотрудничестве с ЦИАМ им. П.И. Баранова и Московским авиационным институтом на базе отечественной платформы CML-Bench, разработанной Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого.