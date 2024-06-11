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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Эвентуальная угроза: Как Беларусь готовится купировать агрессию НАТО

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Эвентуальная угроза: Как Беларусь готовится купировать агрессию НАТО
Эвентуальная угроза: Как Беларусь готовится купировать агрессию НАТО.
Источник изображения: belvpo.com

Планы и замыслы последних крупнейших учений НАТО в Европе демонстрируют, что идет активная подготовка к военной интервенции. На основе принципов военного планирования альянса, вторжение на территорию Республики Беларусь следует ожидать в 2025 году. Ранее, мы описывали вероятные сценарии, в том числе, о котором говорил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Сегодня в Беларуси делается все, чтобы не допустить ни один из возможных агрессивных замыслов коллективного Запада.

На заседании Совета министров обороны ОДКБ, 31 мая, Министр обороны Беларуси Виктор Хренин отметил, что ведомые США западные страны продолжают введение беспрецедентных дискриминационных мер, а также ведение широкомасштабной информационной войны против нашей страны. Не трудно догадаться, о каких странах в первую очередь идет речь. Это те страны, которые готовят и вооружают незаконные вооруженные формирования, террористические ячейки на своих территориях для дальнейшей их отправки в Беларусь – Польша, Литва, Украина.

В ответ на намерения сопредельных стран раскачать обстановку в Беларуси и силовым путем свергнуть законную власть, Вооруженные Силы продолжают совершенствовать способы и приемы вооруженной борьбы, проводить модернизацию имеющихся и закупать новейшие образцы ВВСТ.

Напомним, что на прошлой неделе закончились совместные с Россией учения по применению нестратегического ядерного оружия. Военные Беларуси прошли полный цикл подготовки по его применению. Более того, как отметили в силовом ведомстве страны, учения станут плановыми.

Более того, выделенные силы и средства ВС РБ по-прежнему развернуты вдоль юго-западной и северо-западной границ Беларуси. Усиленно работают органы государственной безопасности, в приграничье проводятся контрразведывательные и контрдиверсионные мероприятия. Всё это делается с целью недопущения дестабилизации социально-политической обстановки в стране.

Эти мероприятия сегодня показывают стремление Беларуси сохранить мир на своей земле и отстоять свои национальные интересы.

Стоит понимать, что на любое вооруженное вторжение на территорию Беларуси Республика ответит всеми имеющимися средствами, в том числе и тактическим ядерным оружием.

В сравнении с соседними странами, находящимися под внешним управлением заокеанских кураторов, Беларусь продолжает сохранять суверенность, самостоятельно строить социально ориентированную экономику. Вместе с тем, поддерживать традиционные ценности, основываясь на исторической памяти и справедливости.

Сергей Острына

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