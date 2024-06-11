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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

BALTOPS 2024 &#8211; подготовка к блокаде Балтийского моря?

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BALTOPS 2024 &#8211; подготовка к блокаде Балтийского моря?
BALTOPS 2024 – подготовка к блокаде Балтийского моря?.
Источник изображения: belvpo.com

На прошлой неделе завершились крупнейшие сухопутные учения НАТО Steadfast Defender 2024, в рамках которых была отработана переброска войск альянса по «сухопутным коридорам» на восточный фланг. Однако на этом военные приготовления в Европе не заканчиваются.

Как мы и предполагали ранее, что после завершения учений Steadfast Defender 2024, часть вооружения и военной техники НАТО, осталась в районах проведения боевого слаживания. В частности, танковые подразделения бундесвера на территории Литвы, которые усилят контингенты, развернутые у границ России и Беларуси.

Теперь настал черед морских маневров. Так, начиная с 4 и по 22 июня, в непосредственной близости от границ с Российской Федерацией на Балтике проходят крупнейшие учения – BALTOPS 2024. Официально заявлено, что в ходе морских маневров будут отрабатываться задачи высадки морского десанта, огневой поддержки, противолодочная борьба, ПВО, поиск и обезвреживание мин, и др. операции. Но самое интересное – это отработка действий надводными и подводными беспилотниками. Также, заявлено рекордное количество участников: около 9 тыс. личного состава, более 50 боевых кораблей и 45 самолетов.

Необходимо отметить, что Балтика это потенциально «кризисный» регион, и западные «партнеры» постоянно его «подогревают». Провокационные заявления лидеров стран Балтийского региона, которые спекулируют темой закрытия морских проливов для российских судов и кораблей БФ и выпады в сторону Калининградского особого района это не просто риторика, а целенаправленная провокация. Согласно международному праву, военная блокада Балтийского моря, как заявил латвийский лидер – есть объявление войны России.

На фоне воинственной риторики и масштабных военных учений НАТО можно провести аналогию, когда после совместных турецко-азербайджанских маневров, войска остались в районах сосредоточения, а часть сил и средств ВС Турции не покинула территорию Азербайджана. Спустя короткое время началась вторая Карабахская война, в ходе которой турецкие офицеры принимали активное участие, по сути, управляли войсками Алиева.

Таким образом, вероятнее всего, альянс накапливает силы для развязывания агрессии в регионе. Кроме того, наращивается и проходит апробацию беспилотная коалиция на базе наземных, воздушных и морских платформ. Отметим, что беспилотные системы – это оружие будущего, которое наступило уже вчера.

Николай Крылов

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Страны
Азербайджан
Белоруссия
Литва
Россия
Турция
Проекты
NATO
БПЛА
БФ
Военные учения
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