Запад превращает Украину в аэродром подскока F-16.

Эксперты объяснили намерения Украины разместить часть своих F-16 на территории западных стран

В ВСУ впервые раскрыли планы по хранению и использованию истребителей F-16. Так, часть машин планируется базировать на заграничных аэродромах, чтобы избежать их уничтожения ударными средствами ВС России. В чем заключаются политические и военно-технические особенности подобного подхода и что этому противопоставит армия России?

Часть полученных Украиной истребителей F-16 разместят на базах за границей. Об этом сообщил начальник авиации командования воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов. По его словам, подобный шаг позволит избежать превращения машин в "мишени" для российских ракет. Самолеты, которые будут находиться за рубежом, станут резервом "в случае необходимости для замены неисправных" образцов.

Сколько машин будут базироваться за пределами Украины, а сколько в пределах ее границ, Голубцов не уточнил. Однако он добавил, что ВСУ уже располагают несколькими подготовленными аэродромами, а власти страны уже знают число самолетов, которые будут предоставлены им в этом и в следующем году.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью РИА "Новости" отметил, что в случае если F-16, базирующиеся на территории стран НАТО, будут принимать участие в боевых вылетах, то и машины, и аэродромы их пребывания станут законной целью для Российской армии.

Однако данная формула не будет работать в том случае, если западные страны примут решение держать самолеты лишь на хранении, в то время как запуски будут осуществляться непосредственно в пределах Украины. "Что касается сбивать – мы можем сбивать кого угодно и где угодно", – уточнил депутат.

Напомним, в августе прошлого года Дания и Нидерланды стали первыми странами, сообщившими о своем решении передать ВСУ истребители F-16. Так, Копенгаген собирался направить в зону конфликта 19 машин и восполнить потери собственной авиации за счет поставок более совершенной модели самолетов – F-35.

В свою очередь Нидерланды обязались передать Украине 18 машин, однако уже в феврале 2024-го глава Минобороны страны Кайса Оллонгрен в соцсети Х (ранее Twitter, запрещена на территории России) сообщила, что Амстердам принял решение о передаче ВСУ дополнительных шести истребителей, нарастив их общее число до 24.

В апреле с инициативой отправки Украине самолетов выступила и Норвегия. По данным издания Nettavisen, Осло намерен отправить ВСУ 22 истребителя, часть из которых, однако, окажутся в неисправном состоянии. Боеспособными будут лишь 12 единиц, в то время как точной информации о состоянии других до сих пор неизвестно.

Уже в мае о решении предоставить ВСУ 30 самолетов выступила и Бельгия. Планируется, что поставку будут разбивать на несколько партий, пишет VRT News. Заявленное количество самолетов будет передано лишь к 2028 году. Таким образом, всего западные страны обязались отправить Украине 85 единиц F-16.

При этом точная дата прибытия самолетов до сих пор остается неясной. Издание Reuters отмечало, что первые истребители могут быть переданы ВСУ уже в июне или июле. Ситуация осложняется и проблемами с обучением украинских пилотов. По данным Politico, к концу текущего года западные страны сумеют подготовить лишь 20 пилотов.

Между тем в России уже готовятся к отражению угрозы со стороны американских истребителей. Так, недавно Владимир Путин заявил, что применение F-16 против ВС РФ с аэродромов третьих государств будет расцениваться как превращение истребителей в законные цели вне зависимости от того, где они находятся. Он напомнил, что данные модели являются носителями ядерного оружия, и пообещал учитывать это при боевом планировании.

Что касается схемы использования F-16, то она может превратить Украину в гигантский аэродром подскока для НАТО. "Расчет противника состоит в том, что мы не будем уничтожать его авиацию на территории других стран", – сказал Айтеч Бижев, бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО государств – участников СНГ, генерал-лейтенант запаса.

"Соответственно, для выполнения боевого задания F-16 будут взлетать с мест базирования, расположенных в Польше или Румынии.

Далее они сядут на аэродромы подскока уже на территории Украины. Там будет происходить дозаправка машин и оснащение их вооружением. После атаки самолеты улетят назад на территорию стран НАТО. Таким образом, в альянсе хотят сохранить свои машины и не спровоцировать прямой конфликт с Россией", – отмечает собеседник.

"При этом сами F-16 – хорошие многоцелевые истребители, стоящие на вооружении многих стран. Они способны вести воздушный бой, а также наносить удары по наземным целям на ближних и дальних дистанциях. Более того, таких машин противнику планируют поставить достаточно много. Звучат оценки в 60 самолетов – это примерно два авиационных полка по нашей классификации", – подчеркивает он.

"Тем не менее я полагаю, что решающего влияния на ход боевых действий данные поставки не окажут. Дело в том, что страны НАТО не смогут отправить сразу все самолеты на Украину. Они будут приходить партиями. Кроме того, для пилотирования F-16 нужно обучить экипажи, что также занимает значительное время. Хотя не стоит исключать варианта с использованием в качестве летчиков западных наемников", – уточнил Бижев.

В свою очередь авторы отраслевого Telegram-канала Fighterbomber добавляют, что авиация ВСУ и так базируется и ремонтируется на Западе с первого дня СВО. "Просто к остальным типам самолетов добавятся F-16. Свои аэродромы используются [ВСУ] по сути как аэродромы подскока", – добавляют аналитики. По их мнению, в ВСУ хотели бы вообще всю авиацию перенести на аэродромы стран НАТО, "но тогда увеличивается пинг и не будет хватать радиуса полета".

Схема, которая будет применяться противником, действительно основана на использовании аэродромов подскока,

соглашается военный эксперт Алексей Леонков. "Вероятно, истребитель будет взлетать с территории Румынии или Польши, потом садиться на замаскированную взлетную полосу на Украине для дозаправки и после выполнения боевого задания возвращаться в место базирования. В условиях, когда значительная часть соответствующей инфраструктуры противника повреждена, такая тактика становится актуальной", – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

"Кроме того, схему использования аэродромов подскока оправдывает стратегия противника. ВСУ делают ставку на точечное использование дальнобойного оружия. Для его применения не нужно делать массовые вылеты", – акцентирует эксперт.

"Нам придется приспособиться к тому, чтобы эффективно сбивать F-16. На радаре не видно принадлежность самолета, украинский он или стран НАТО, поэтому логично воспринимать машину в качестве потенциального противника и уничтожать ее. Кроме того, использование аэродромов Польши и Румынии для базирования делает эти объекты законными военными целями, о чем говорил наш президент", – отмечает собеседник.

"Для борьбы с F-16 могут быть использованы дальнобойные ракетные комплексы, например, С-400. Кроме того, российские самолеты, дежурящие на опасных направлениях, также способны уничтожать истребители противника. Обнаруживать новую машину противника можно и с помощью А-50, а также наземных РЛС. Поэтому алгоритм борьбы с ними понятен", – резюмирует Леонков.

Евгений Поздняков