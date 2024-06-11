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Ростех

Ростех подготовит специалистов для решения рационализаторских задач

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Госкорпорация Ростех организовала обучение по программе «Рационализатор» для сотрудников предприятий-участников национального проекта «Производительность труда». Основам рационализаторского мышления, практическим подходам при реализации рационализаторской деятельности и принципам формирования рационализаторских команд планируется обучить 4500 человек.

Слушатели программы освоят алгоритм принятие риск-ориентированных решений, получат знания по практикам бережливого производства, экономическим подходам оценки эффективности проектов и системному анализу проблем, а также примут участие в мастер-классе по развитию креативного мышления.

Обучение пройдет на дистанционной платформе Академии Ростеха с применением подходов теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) и выполнением практических заданий. Программа стартует 24 июня и продлится до 22 ноября включительно. По результатам прохождения обучения выпускники получат сертификат Академии Ростеха.

«Современное производство отличается высокой технологичностью, которая немыслима без оптимизации и внедрения рационализаторских предложений. Корпорация уделяет большое внимание поддержке рационализаторского движения, подготовке и развитию рационализаторов. Разработанная Академией Ростеха программа дистанционного формата рассчитана на будущих и уже состоявшихся рационализаторов в регионах присутствия предприятий Корпорации», – отметил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Николай Волобуев.

Программа развития рационализаторского движения в Госкорпорации Ростех была утверждена в декабре 2023 года. Одним из ключевых направлений стало обучение по программе «Рационализатор». Курс разработан Академией Ростеха по заказу Автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)».

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Страны
Россия
Компании
Ростех
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