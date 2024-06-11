Александр Михеев: «Наших зарубежных партнеров интересуют образцы вооружения из всех сегментов рынка»

Компания «Рособоронэкспорт» Госкорпорации Ростех представит российские военные вертолеты на Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2024. Мероприятие состоится 10–12 июня в Москве на площадке Московского выставочного центра «Крокус Экспо». В преддверии выставки генеральный директор компании Александр Михеев ответил на вопросы российских СМИ и рассказал о росте спроса за рубежом на российское вооружение, продвижении на внешний рынок беспилотных летательных аппаратов и какое место в портфеле заказов «Рособоронэкспорта» занимает вертолетная техника.

– Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал доклад о состоянии мировой торговли вооружениями за период 2019–2023 гг., в котором, в частности, утверждается, что российский экспорт вооружений в 2019–2023 гг. по сравнению с 2014–2018 гг. сократился на 53%, и в результате его доля составила 11% от глобального объема. Насколько подсчеты SIPRI соответствуют действительности? Каков сейчас объем российского оружейного экспорта и его доля на мировом рынке вооружений?

– Если говорить о докладах SIPRI, то сейчас совсем не время для соревнований за место в рейтинге мировой торговли оружием. Российская промышленность имеет первоочередную задачу – обеспечение вооруженных сил страны.

Между тем авторы доклада пытаются убедить международную общественность, что российское оружие становится все менее востребованным в мире. Но наша практика показывает обратное. Сегодня большинство образцов, предлагаемых «Рособоронэкспортом» партнерам, имеют достаточный опыт применения в реальных боевых условиях. Кадры объективного контроля, показываемые Министерством обороны России, свидетельствуют об их отличной работе против военной техники западных конкурентов. Наши заказчики изучают этот опыт и делают выводы в пользу нашей продукции, честного и открытого взаимовыгодного сотрудничества с Россией.

– Насколько вырос спрос на российское оружие с начала СВО? Есть ли уже какие-то накопленные за два года данные, конкретные цифры, соотношения?

– «Рособоронэкспорт» наблюдает значительный рост спроса на российскую продукцию военного назначения на фоне ее успешного применения в ходе специальной военной операции. Наших зарубежных партнеров интересуют образцы из всех сегментов рынка.

Мы отмечаем резкий рост внимания к российским вооружению и военной технике, получившим опыт участия в боевых действиях: истребителю Су-35, боевому разведывательно-ударному вертолету Ка-52Э, танку Т-90МС, тяжелой огнеметной системе ТОС-1А, бронемашинам семейств «Тигр» и «Тайфун», зенитной ракетной системе С-400 «Триумф», зенитным ракетным комплексам «Викинг» и семейству «Тор», ПЗРК «Верба» и «Игла-С».

Интерес вызывает продукция Ростеха в области артиллерии: самоходная гаубица «Мста-С», самоходное артиллерийское орудие «Вена», РСЗО «Смерч», РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С», 120-мм миномет 2С12, а также высокоточные артиллерийские боеприпасы, система разведки и управления артиллерийским подразделением в реальном масштабе времени на основе комплекса «Планшет-А».

Топовые позиции в своих сегментах рынка за счет показанной высокой эффективности на поле боя смогли занять барражирующий боеприпас «КУБ-Э», новейший 40-мм автоматический гранатомет 6Г27 «Балкан», комплексы с БПЛА «Орлан-10Е» и «Орлан-30», «Орион-Э», ПТРК «Корнет-Э» и «Корнет-ЭМ».

– На какую сумму «Рособоронэкспорт» продал вооружений в первом квартале 2024 года и сколько контрактов было подписано за этот период? Каков в настоящее время портфель оружейных заказов компании?

– С начала 2024 года «Рособоронэкспорт» осуществил поставки российских вооружения и военной техники для всех видов вооруженных сил в 17 стран. Портфель заказов компании держится на стабильно высоком уровне около 55 млрд долларов. Он включает в себя продукцию военного, двойного и гражданского назначения для 45 стран мира.

– Какой процент в портфеле заказов «Рособоронэкспорта» сегодня занимает вертолетная техника? Ожидаете ли вы рост данного показателя и если да, то за счет каких моделей?

– Военные вертолеты занимают примерно 10% от общего портфеля заказов «Рособоронэкспорта». Он включает в себя контракты на поставку боевых вертолетов Ми-28НЭ и Ка-52Э, транспортно-боевых типа Ми-35, военно-транспортных вертолетов типа Ми-17/Ми-171 и других.

Сегодня мы видим большой интерес иностранных партнеров к вертолетам, которые показали высокие результаты работы в ходе специальной военной операции. В первую очередь, это Ка-52Э и Ми-171Ш, а также другие современные российские вертолеты.

– Как идет продвижение на внешние рынки боевого вертолета Ка-52 «Аллигатор»? Сколько таких машин сегодня законтрактовано инозаказчиками?

– Боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 на самом деле показал высочайшие боевые и летные характеристики в ходе специальной военной операции. Сегодня он по праву признан лучшим вертолетом своего класса в мире.

Наши партнеры проявляют к нему высокий интерес, и «Рособоронэкспорт» активно продвигает Ка-52Э на мировом рынке. Например, в текущем году его можно будет увидеть как на форуме «Армия», так и на международном авиационно-космическом салоне Egypt Airshow в Эль-Аламейне.

– Ранее вы сообщали, что на форуме «Армия-2023» партнеры России, среди прочего, проявили интерес к вертолетам Ми-28HЭ. Не могли бы вы рассказать, страны каких регионов проявили наибольший интерес к машине? Есть ли договоренности о заключении новых контрактов?

– Сегодня, помимо боевого вертолета Ми-28НЭ, «Рособоронэкспорт» продвигает модернизированный вариант этой машины – Ми-28НМЭ. Эта машина отлично зарекомендовала себя в реальных боевых действиях. Она соответствует всем современным параметрам боевого вертолета.

Ряд стран проявляют заинтересованность в приобретении этого вертолета, в частности, наши партнеры с Ближнего Востока, из Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки.

– В ноябре 2023 года вы сообщали, что объем контрактов на поставку боевых вертолетов превышает 5 млрд долларов. Увеличилась ли на сегодня эта цифра?

– В 2023 году «Рособоронэкспорт» поставил вертолеты более чем десяти дружественным странам, и при этом были подписаны новые контрактные документы. На сегодня в портфеле заказов «Рособоронэкспорта» более 170 вертолетов. Поставки запланированы более чем в 20 стран.

– Фиксируете ли повышение спроса на вертолеты морской авиации на фоне их применения в СВО для борьбы с безэкипажными катерами?

– «Рособоронэкспорт» фиксирует рост спроса на современные российские военные вертолеты, показавшие высокие характеристики в реальных боевых действиях. Все модели вертолетов, продвигаемые сегодня на мировом рынке, способны эффективно уничтожать безэкипажные катера. Сегодня наряду с вертолетами я бы отметил возрастание роли БПЛА для борьбы с этими целями, а также средств обнаружения безэкипажных катеров.

– Какие беспилотники РФ готова поставлять иностранным партнерам в текущем году? Есть же большой спрос со стороны ВС РФ.

– В сегменте беспилотных летательных аппаратов «Рособоронэкспорт» продвигает на внешний рынок разведывательно-ударный комплекс с БПЛА большой продолжительности полета «Орион-Э» компании «Кронштадт», тактические комплексы с разведывательными БПЛА «Орлан-10Е» и «Орлан-30» разработки и производства «Специального технологического центра» и барражирующий боеприпас «КУБ-Э» входящего в Ростех концерна «Калашников». Эти образцы показали отличные результаты в ходе реальных боевых действий и подтвердили свои характеристики.

Сегодня насыщение внутреннего рынка и обеспечение потребностей Вооруженных сил России находятся в безусловном приоритете. Однако оборонно-промышленный комплекс страны, и в частности производители беспилотных летательных аппаратов, существенно нарастили выпуск продукции, и мы не видим препятствий как в исполнении уже подписанных контрактов, так и в заключении новых договоренностей с иностранными заказчиками. Кроме того, мы активно развиваем проекты по индустриальному сотрудничеству, в том числе и в области совместного производства российских БПЛА на территории наших партнеров.

– Специальная военная операция идет более двух лет, за это время ряд стран передали Украине технику российского производства. Какие страны таким образом нарушили договоренности перед РФ? Как строится дальнейшая работа с этими партнерами?

– «Рособоронэкспорт» и ФСВТС России внимательно отслеживают факты несанкционированной передачи российской продукции военного назначения третьим странам. Если подобное подтверждается, то принимаются соответствующие меры как в области военно-технического сотрудничества, так и в межгосударственных отношениях в целом. Например, у предприятий государства-нарушителя отзываются лицензии на право ремонта российской военной техники, приостанавливаются поставки запасных частей и комплектующих для продукции военного назначения.