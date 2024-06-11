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Названы самые востребованные российские вертолеты

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости.

Михеев: Ка-52Э является одним из самых востребованных вертолетов России на рынке

«Рособоронэкспорт» заключил контракты на поставку вертолетов более чем в двадцать стран. Самые востребованные машины российского производства назвал генеральный директор компании Александр Михеев.

«Рособоронэкспорт» примет участие в выставке HeliRussia 2024 в составе объединенной экспозиции предприятий госкорпорации «Ростех». Компания представит современные боевые, военно-транспортные и транспортно-боевые вертолеты.

«Портфель заказов компании на вертолетную технику включает в себя контракты на поставку свыше 170 машин более чем в 20 стран. Среди наиболее востребованных на мировом рынке вертолетов мы отмечаем боевой разведывательно-ударный Ка-52Э, боевой Ми-28НМЭ, военно-транспортные Ми-171Ш и транспортно-боевые Ми-35М и Ми-35П, которые представим на выставке», — приводит слова Михеева пресс-служба «Рособоронэкспорта».

В конце марта президенту России Владимиру Путину представили противотанковую управляемую ракету «Хризантема», которой оснащают ударные вертолеты Ми-28НМ. Дальность полета боеприпаса — 10 километров.

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Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Ми-17
Ми-28Н
Ми-35
Ми-35М
Ми-8АМТ
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