В Финляндии "немедленно" начали расследование из-за российского самолета

Минобороны Финляндии: российский самолет нарушил воздушное пространство страны

МОСКВА, 10 июня/ Радио Sputnik. Министерство обороны Финляндии заподозрило российский истребитель в нарушении воздушного пространства страны в Финском заливе, следует из сообщения на сайте ведомства.

Ранее Министерство обороны РФ сообщало, что самолеты дальней авиации Ту-95мс и Ту-22м3 выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей.

"Российский военный самолет подозревается в территориальном нарушении в восточной части Финского залива, у Ловииса. Предполагаемое нарушение территории произошло утром 10 июня 2024 года", – говорится в сообщении финского ведомства.

По данным Минобороны, российский самолет пробыл в воздушном пространстве Финляндии около двух минут, продвинувшись на 2,5 километра вглубь страны.

"Мы серьезно относимся к предполагаемому территориальному нарушению, и расследование было начато немедленно", – заявил министр обороны Антти Хяккянен.

В Финляндии также отметили, что предыдущее подтвержденное нарушениев воздушного пространства со стороны российской авиации произошло в августе 2022 года.

Радио Sputnik сообщало, что финские пограничники заметили "летающие объекты" со стороны РФ.