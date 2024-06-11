КНДР строит ангары для самолётов на своих авиабазах на случай начала военных действий

Источник изображения: topwar.ru

Северная Корея проводит масштабную модернизацию своих авиабаз, строя ангары для самолетов на случай начала военных действий. В Сети появились кадры авиабазы Сунчхон, прошедшей модернизацию совсем недавно. Об этом пишет ТГ-канал «Военный осведомитель».

Авиабаза Сунчхон, расположенная в 25 километрах от Пхеньяна, была модернизирована в 2021–2023 годах, на ней отремонтировали и расширили взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки и места стоянок самолетов. Кроме того, на аэродроме появились наземные ангары для самолетов. И это несмотря на то, что для укрытия самолетов имеется дублирующая подземная система. Военные КНДР предпочитают максимально защищать самолеты от возможного поражения теми же беспилотниками.

Наличие развитой подземной дублирующей инфраструктуры на аэродромах ВВС КНДР не помешало ввести в программу модернизации строительство и наземных ангаров

— пишет ресурс.

Источник изображения: topwar.ru

По мнению американских экспертов, также обративших внимание на появление ангаров, на авиабазе Сунчхон базируются самые современные на сегодняшний день в составе ВВС КНДР самолеты — это истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25, полученные от Советского Союза в 80-е годы прошлого века. Также истребители МиГ-23 и МиГ-29 базируются в Пукчхане. Предполагается, что самолеты с этих военных баз будут прикрывать Пхеньян в случае начала боевых действий.