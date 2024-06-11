КНДР строит ангары для самолётов на своих авиабазах на случай начала военных действий

Источник изображения: topwar.ru
Северная Корея проводит масштабную модернизацию своих авиабаз, строя ангары для самолетов на случай начала военных действий. В Сети появились кадры авиабазы Сунчхон, прошедшей модернизацию совсем недавно. Об этом пишет ТГ-канал «Военный осведомитель».
Авиабаза Сунчхон, расположенная в 25 километрах от Пхеньяна, была модернизирована в 2021–2023 годах, на ней отремонтировали и расширили взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки и места стоянок самолетов. Кроме того, на аэродроме появились наземные ангары для самолетов. И это несмотря на то, что для укрытия самолетов имеется дублирующая подземная система. Военные КНДР предпочитают максимально защищать самолеты от возможного поражения теми же беспилотниками.
— пишет ресурс.
Источник изображения: topwar.ru
По мнению американских экспертов, также обративших внимание на появление ангаров, на авиабазе Сунчхон базируются самые современные на сегодняшний день в составе ВВС КНДР самолеты — это истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25, полученные от Советского Союза в 80-е годы прошлого века. Также истребители МиГ-23 и МиГ-29 базируются в Пукчхане. Предполагается, что самолеты с этих военных баз будут прикрывать Пхеньян в случае начала боевых действий.