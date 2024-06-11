Войти
ТАСС

Астрономы впервые изучили Землю с поверхности Луны при помощи радиотелескопа

218
0
0
Луна
Луна.
Источник изображения: Виталий Белоусов / РИА Новости

По словам профессора UCBoulder Джека Бернса, эксперимент провели на борту спускаемого модуля Odysseus, который совершил жесткую посадку на Луне в феврале в рамках миссии IM-1

ТАСС, 10 июня. Международный коллектив астрономов использовал данные, собранные инструментом ROLSES на борту американского лунного посадочного модуля Odysseus, для проведения первых в истории радиоастрономических наблюдений за Землей с поверхности Луны. Об этом сообщила пресс-служба Университета штата Колорадо (UCBoulder).

"Наши партнеры из компании Intuitive Machines совершили настоящий подвиг в тяжелых условиях, в которых прошла посадка Odysseus. Им удалось развернуть наши антенны, собрать данные и отправить их на Землю. Благодаря этим данным, мы впервые посмотрели на Землю так, как если бы она была другой планетой, вращающейся вокруг далекой звезды", - заявил профессор UCBoulder Джек Бернс, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечает профессор Бернс, этот эксперимент, ознаменовавший собой "начало эры лунной радиоастрономии", был проведен на борту спускаемого модуля Odysseus, который совершил жесткую посадку на Луне в феврале 2024 года в рамках миссии IM-1. Она является частью программы NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS), нацеленной на развитие средств доставки грузов на орбиту и поверхность Луны силами коммерческих компаний.

Аппарат Odysseus стал первым американским зондом, которому удалось совершить посадку на Луне с декабря 1972 года, однако его спуск на поверхность Луны прошел не совсем штатным образом. В процессе касания поверхности Луны одна из "ног" спускаемого модуля сломалась, в результате чего он завалился на бок. При этом одна из антенн инструмента ROLSES самопроизвольно частично раскрылась еще в процессе спуска зонда.

Это происшествие, по словам профессора Бернса, по счастливой случайности позволило ученым реализовать часть научной программы Odysseus, так как неудачное прилунение зонда помешало ему развернуть остальную часть аппаратуры. Используя эту часть антенны ROLSES, астрономы на протяжении полутора часов наблюдали за исходящими от Земли радиоволнами в очень широком спектре частот.

Предыдущий эксперимент такого рода, как отмечают исследователи, проводился в 1990 году в открытом космосе на борту зонда "Галилео" во время его путешествия к Юпитеру, однако ROLSES удалось получить значительно больше данных при наблюдениях с поверхности Луны. Этот успех, по словам профессора Бернса, уже убедил НАСА поддержать повторное создание инструмента ROLSES, который будет отправлен на Луну в 2026 году в рамках одной из последующих миссий программы CLPS. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NASA
Проекты
Луна
Похожие новости
16.02.2007
Зачем нам новая битва за Луну?
07.02.2007
Бюджет NASA в 2008 года увеличится на полмиллиарда
31.01.2007
Новая "Лунная гонка": к соперничеству России и США в космосе подключается Китай
26.01.2007
Представители космического агентства Украины обсудили с Boeing и Orbital Launch System Group вопросы создания американской ракеты-носителя
11.01.2007
Великобритания думает о запуске корабля на Луну
08.11.2006
Американцы отказываются от шаттлов, но летать на российских "Союзах" не будут, предпочитая китайскую технику
31.10.2006
В космос на частнике
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.06 04:40
  • 1855
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.06 04:16
  • 2
Мантуров ожидает приток специалистов в реальный сектор экономики после СВО
  • 11.06 01:50
  • 0
Ответ на "В США приготовились к "распаду России""
  • 10.06 23:36
  • 12
В США приготовились к "распаду России"
  • 10.06 22:31
  • 2
«Мангалы на колёсах»: в западной прессе ёрничают по поводу решётчатой защиты малогабаритной техники ВС РФ
  • 10.06 20:30
  • 29
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 10.06 18:52
  • 0
Ответ на "Втянут ли украинские F-16 в конфликт НАТО?"
  • 10.06 17:13
  • 2
Ушел из жизни Генеральный конструктор ОДК Александр Ивах
  • 10.06 16:09
  • 0
Втянут ли украинские F-16 в конфликт НАТО?
  • 10.06 15:36
  • 4
Владимир Путин высказался о китайской экономической модели. Российские эксперты сходятся во мнении, что она эффективнее американской (Гуаньча, Китай)
  • 10.06 15:04
  • 1
В России оценили наследника «Солнцепека»
  • 10.06 10:43
  • 11
МС-21 готовится к первому полету
  • 10.06 10:39
  • 0
МОТ не имеет права выполнять политические заказы отдельных государств
  • 10.06 10:11
  • 0
Эвентуальная угроза: Как Беларусь готовится купировать агрессию НАТО
  • 10.06 09:04
  • 7
О воинственности Германии.