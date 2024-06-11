Астрономы впервые изучили Землю с поверхности Луны при помощи радиотелескопа

По словам профессора UCBoulder Джека Бернса, эксперимент провели на борту спускаемого модуля Odysseus, который совершил жесткую посадку на Луне в феврале в рамках миссии IM-1

ТАСС, 10 июня. Международный коллектив астрономов использовал данные, собранные инструментом ROLSES на борту американского лунного посадочного модуля Odysseus, для проведения первых в истории радиоастрономических наблюдений за Землей с поверхности Луны. Об этом сообщила пресс-служба Университета штата Колорадо (UCBoulder).

"Наши партнеры из компании Intuitive Machines совершили настоящий подвиг в тяжелых условиях, в которых прошла посадка Odysseus. Им удалось развернуть наши антенны, собрать данные и отправить их на Землю. Благодаря этим данным, мы впервые посмотрели на Землю так, как если бы она была другой планетой, вращающейся вокруг далекой звезды", - заявил профессор UCBoulder Джек Бернс, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечает профессор Бернс, этот эксперимент, ознаменовавший собой "начало эры лунной радиоастрономии", был проведен на борту спускаемого модуля Odysseus, который совершил жесткую посадку на Луне в феврале 2024 года в рамках миссии IM-1. Она является частью программы NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS), нацеленной на развитие средств доставки грузов на орбиту и поверхность Луны силами коммерческих компаний.

Аппарат Odysseus стал первым американским зондом, которому удалось совершить посадку на Луне с декабря 1972 года, однако его спуск на поверхность Луны прошел не совсем штатным образом. В процессе касания поверхности Луны одна из "ног" спускаемого модуля сломалась, в результате чего он завалился на бок. При этом одна из антенн инструмента ROLSES самопроизвольно частично раскрылась еще в процессе спуска зонда.

Это происшествие, по словам профессора Бернса, по счастливой случайности позволило ученым реализовать часть научной программы Odysseus, так как неудачное прилунение зонда помешало ему развернуть остальную часть аппаратуры. Используя эту часть антенны ROLSES, астрономы на протяжении полутора часов наблюдали за исходящими от Земли радиоволнами в очень широком спектре частот.

Предыдущий эксперимент такого рода, как отмечают исследователи, проводился в 1990 году в открытом космосе на борту зонда "Галилео" во время его путешествия к Юпитеру, однако ROLSES удалось получить значительно больше данных при наблюдениях с поверхности Луны. Этот успех, по словам профессора Бернса, уже убедил НАСА поддержать повторное создание инструмента ROLSES, который будет отправлен на Луну в 2026 году в рамках одной из последующих миссий программы CLPS.