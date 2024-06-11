Экс-полковник СБУ считает, что заключительное сражение на Украине может пройти в августе

Олег Стариков отметил, что делает выводы на основании военной ситуации в зоне боевых действий

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Заключительное сражение, которое определит конец конфликта на Украине, может произойти в августе-сентябре. Такое мнение выразил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков.

"Реально с военной точки зрения основная операция, которую можно назвать стратегической операцией, которая может привести к окончанию <...> заключительное сражение, это будет август-сентябрь. Это с военной точки зрения", - сказал он в интервью журналисту Александру Шелесту (признан в РФ иноагентом).

Стариков обратил внимание, что он делает выводы на основании военной ситуации в зоне боевых действий, но эти же сроки называют и некоторые политологи.

После провала широко анонсированного украинскими властями "контрнаступления" летом 2023 года, Киев стал уделять особое внимание обустройству оборонительных рубежей, направляя на эти цели значительные средства. На фоне сложностей с комплектованием армии власти Украины приняли закон о более жестких правилах мобилизации, рассчитывая таким образом хотя бы частично решить проблему недокомплекта в боевых подразделениях. Однако в последние месяцы в руководстве ВСУ неоднократно признавали, что на различных участках в зоне боевых действий ситуация для украинских войск складывается непростая.