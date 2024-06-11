В зону СВО отправлен УАЗ, оснащенный противодроновой защитой

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Чтобы отвечать на все новые вызовы, с которыми сталкиваются наши военные в ходе проведения специальной военной операции на Украине, российские специалисты постоянно ведут работу по совершенствованию техники и оборудования, используемого на СВО.

Как известно, большую роль в этом конфликте играют беспилотные летательные аппараты, которые часто доставляют немало хлопот, даже если они небольших размеров.

Чтобы обезопасить наших бойцов в зоне СВО, АО «НИИ стали» совместно с НАО «Металл Инвест» оснастили военный автомобиль УАЗ специальной защитой от дронов и осколков, установленной на крыше машины. Как сообщается на официальном сайте концерна «Калашников», УАЗ с противодроновой и противоосколочной защитой уже отправлен в зону СВО.

В концерне отмечают, что основные причины потерь подобных автомобилей как раз таки связаны с атаками FPV-дронов и попаданием осколков при снарядном или ракетном обстрелах.

Защитные конструкции сделаны из прочных и в то же время достаточно лёгких материалов. Защиту можно устанавливать не только на крышу, но и на капот и двери автомобиля.

Как сам автомобиль, так и его защита изготовлены и переданы бойцам СВО на безвозмездной основе

- говорится в сообщении концерна «Калашников».

Вероятно, в дальнейшем автомобили с подобной защитой будут появляться в зоне СВО все чаще.