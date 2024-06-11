Картаполов: США лгут, что Украина сбила А-50 над Азовским морем из Patriot

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. США врут о том, что в начале года российский военный самолет А-50 был сбит над Азовским морем при помощи ЗРК Patriot, у них ещё "сбивалки не выросли", считает глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.

В СМИ появилась информация, что в Пентагоне признали, что Украина использовала ЗРК Patriot для поражения российского военного самолёта А-50 над Азовским морем, такое заявление сделала помощница начальника штаба 10-й армии США полковник Розанна Клементе.

"Да врут, собаки, безбожно врут... Они ничего не говорят правды... Наш самолёт никто не сбивал, тем более американцы. У них ещё сбивалки не выросли", - сказал он журналистам.