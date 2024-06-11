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ТАСС

Глава МИД КНР предложил созвать настоящую мирную конференцию по Украине

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Министр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И.
Источник изображения: © AP Photo / Mark Schiefelbein

Ван И отметил, что форум по разрешению конфликта между РФ и Украиной должен проходить с равноправным участием сторон

ПЕКИН, 10 июня. /ТАСС/. Китайские власти предлагают созвать подлинную мирную конференцию по урегулированию украинского кризиса, в которой на равноправной основе будут участвовать представители Москвы и Киева. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в ходе совещания министров иностранных дел (СМИД) государств - членов БРИКС в Нижнем Новгороде.

"Кризис на Украине продолжает затягиваться. Китай выступает за своевременный созыв подлинной мирной конференции, одобренной российской и украинской сторонами", - приводятся слова Ван И на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

Как уточнил глава МИД, форум по разрешению конфликта между Россией и Украиной должен проходить с равноправным участием всех сторон. По его словам, на этой конференции необходимо обеспечить "справедливое обсуждение всех проектов мирного урегулирования".

Ван И подчеркнул, что страны БРИКС должны занимать независимую, объективную и беспристрастную позицию, содействовать достижению консенсуса и выступать против попыток разжигания новой холодной войны.

СМИД БРИКС проходит в Нижнем Новгороде 10-11 июня. Это первое заседание глав дипведомств "десятки" после расширения объединения.

  

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Страны
Китай
Россия
Украина
Проекты
БРИКС
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