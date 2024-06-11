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РИА Новости

Шойгу и глава МИД Турции подтвердили настрой на развитие партнерства

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Глава МИД Турции Хакан Фидан и секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу во время переговоров в Москве
Глава МИД Турции Хакан Фидан и секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу во время переговоров в Москве.
Источник изображения: © Фото : Turkish MFA

Шойгу и Фидан подтвердили настрой на укрепление региональной безопасности

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу и глава МИД Турции Хакан Фидан подтвердили настрой на развитие стратегического партнерства в укреплении международной и региональной безопасности, сообщает пресс-служба аппарата Совета Безопасности.

"В Москве секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу провел рабочую встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Обсуждены вопросы российско-турецкого сотрудничества в области безопасности в двустороннем и многосторонних форматах. Подтвержден настрой на развитие стратегического равноправного двустороннего партнерства, в том числе в укреплении международной и региональной безопасности", - говорится в сообщении.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Персоны
Шойгу Сергей
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