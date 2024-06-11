Отряд кораблей ВМФ России совершил деловой заход в порт Александрия

Он продлится до 14 июня

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Боевые корабли Военно-морского флота (ВМФ) России и Военно-морских сил (ВМС) Египта во время делового визита российского отряда в Александрию проведут совместные учения. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

По данным департамента, отряд кораблей в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" совершил плановый заход в порт Александрия. В рамках захода российских кораблей в День России, 12 июня, на борту гвардейского ракетного крейсера "Варяг" состоится прием с участием представителей командования ВМС Египта.

"Деловой заход российских боевых кораблей продлится до 14 июня и завершится двухсторонним учением с кораблями ВМС Египта в формате "Пассекс". Корабли отработают элементы совместного маневрирования, проведут тренировки по связи и досмотровым действиям", - сказали в Минобороны.

Заход отряда российских боевых кораблей в порт Александрия станет очередным практическим шагом в сфере укрепления российско-египетского военно-морского сотрудничества, добавили в ведомстве.

В департаменте уточнили, что экипажи российских кораблей получат возможность отдохнуть после длительного выполнения задач дальнего похода и ознакомиться с местными достопримечательностями.