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ТАСС

Импортозамещенный SJ-100 начал сертификационные летные испытания

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Импортозамещенный SJ-100
Импортозамещенный SJ-100.
Источник изображения: © Фото : ОАК

В ОАК сообщили, что первый полет состоялся на аэродроме ЛИИ имени М.М. Громова в городе Жуковский

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Опытный образец импортозамещенного ближнемагистрального самолета SJ-100 начал сертификационные летные испытания, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"Опытный образец импортозамещенного ближнемагистрального самолета Superjet-100, разработанный ПАО "Яковлев" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха), приступил к сертификационным летным испытаниям", - говорится в сообщении.

В ОАК отметили, что первый полет состоялся на аэродроме ЛИИ имени М.М. Громова в городе Жуковский, в ходе него испытывалась отечественная топливная система самолета. 

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Компании
ЛИИ им. Громова
ОАК
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