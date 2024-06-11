Импортозамещенный SJ-100 начал сертификационные летные испытания

В ОАК сообщили, что первый полет состоялся на аэродроме ЛИИ имени М.М. Громова в городе Жуковский

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Опытный образец импортозамещенного ближнемагистрального самолета SJ-100 начал сертификационные летные испытания, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"Опытный образец импортозамещенного ближнемагистрального самолета Superjet-100, разработанный ПАО "Яковлев" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха), приступил к сертификационным летным испытаниям", - говорится в сообщении.

В ОАК отметили, что первый полет состоялся на аэродроме ЛИИ имени М.М. Громова в городе Жуковский, в ходе него испытывалась отечественная топливная система самолета.