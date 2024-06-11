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В Москве представили распознающий пехоту дрон

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Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости.

КБ «Стратим» представило распознающий пехоту дрон-бомбардировщик «Голубь»

Беспилотник-бомбардировщик квадрокоптерного типа «Голубь», который может автоматически распознавать пехоту при помощи нейросети, представили на выставке HeliRussia 2024 в Москве. Об этом в конструкторском бюро (КБ) «Стратим» рассказали ТАСС.

Аппарат может нести барабан на 12 осколочных гранат или одну мину калибра 82 миллиметра. «Дрон может с помощью технологии машинного зрения фокусироваться по камере для того, чтобы осуществить бомбометание. Когда оператор зависает над объектом интереса и начинает думать, как применить полезную нагрузку, дрон очень часто сдувает ветром. Здесь же дрон без участия оператора зависает над конкретным квадратом по камере», — сообщили в КБ.

Беспилотник получил систему командной связи, которая не подвержена воздействию систем радиоэлектронной борьбы. Связь обеспечивают в частотном диапазоне, который не глушится. «Голубь» может нести до шести килограммов полезной нагрузки, а дальность полета составляет 10 километров. Дрон с поворотной камерой для пилотирования и сброса развивает скорость более 40 километров в час. Изделие уже применяют в зоне специальной военной операции в тестовом режиме.

В конце мая представитель группы компаний «Беспилотные системы» сообщил, что российский беспилотник Supercam С350М способен передавать видео прямо на средства огневого поражения.

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