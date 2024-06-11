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Россия вызывает призрак Карибского кризиса, отправляя свой флот в Карибское море (iDNES.cz, Чехия)

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Фрегат Адмирал Горшков успешно произвёл выстрел гиперзвуковой ракетой Циркон
Фрегат Адмирал Горшков успешно произвёл выстрел гиперзвуковой ракетой Циркон.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ

iDNES: в Вашингтоне обвинили Москву в оживлении призрака Карибского кризиса

Россия отправила в Карибское море к берегам Кубы военные корабли и атомные подлодки, пишет iDNES. В Вашингтоне уверены: Москва делает это целенаправленно в ответ на западную эскалацию, чтобы отвадить Вашингтон от помощи Киеву. В Америке будут внимательно следить за "визитом" россиян на Кубу.

На следующей неделе Россия отправит в Карибское море военные корабли и атомные подлодки. Они дойдут до Кубы. Американское руководство считает, что это делается в ответ на американскую помощь Украине. Наблюдатели предполагают, что Москва целенаправленно возрождает к жизни призрак Карибского кризиса, чтобы отвадить Вашингтон от помощи Киеву.

Фрегат "Адмирал Горшков", атомная подлодка "Казань", танкер "Академик Пашин" и спасательный буксир "Николай Чикер" пробудут в гаванском порту с 12 по 17 июня, как сообщили кубинские власти. Они утверждают, что ни на одном из кораблей нет ядерного оружия, и поэтому они не представляют для региона "никакой угрозы".

Тем не менее российские СМИ сообщили, что "Адмирал Горшков", по всей видимости, несет гиперзвуковые ракеты "Циркон", которые, по сведениям Москвы, способны нести ядерные боеголовки. "Я не думаю, что они там есть, но также полагаю, что и кубинцы точно этого не знают", — с иронией прокомментировал положение Гаваны, которой не дано знать, действительно ли на борту есть российское ядерное оружие, глава ядерного информационного проекта Федерации американских ученых Ганс Кристенсен.

Американский институт изучения войны предполагает, что Россия целенаправленно взывает к жизни призрак Карибского кризиса 1962 года, когда напряженность после размещения советских ракет средней дальности на Кубе грозила перерасти в ядерную войну.

"Кремль, по всей видимости, приурочил сообщение об отправке российских кораблей на Кубу к угрозам Путина предоставить некоторым неназванным странам наступательное оружие дальнего радиуса действия для ударов по Западу, поскольку и то, и другое может вызывать страх на Западе", — пишет Институт изучения войны.

При этом сотрудники Института ссылаются на заявление Владимира Путина в среду, когда он в ответ на решение западных государств, в том числе Соединенных Штатов Америки, разрешить Украине применять их оружие против целей на российской территории предупредил, что Москва может передать оружие большой дальности третьим странам, враждующим с Западом.

Никакой угрозы, как отвечают в США

Однако США не слишком обеспокоены российскими маневрами. "Россия, по всей видимости, отправит боевой флот в Карибское море с вероятным заходом в порт на Кубе, а может, и в Венесуэле", — заявил, как передает CNN в четверг, представитель Пентагона Чарли Дитц. Он также отметил, что ожидает участие авиации. "Все это часть рядовых морских операций России и не представляет для США никакой угрозы", — заключил он.

По словам Чарли Дитца, Куба позволила атомной подлодке зайти в ее порт "по крайней мере отчасти из-за недовольства Гаваны" тем, что в прошлом году американская атомная подводная лодка заходила на американскую морскую базу Гуантанамо. Кубинское правительство в тот момент осудило этот шаг, назвав его "провокативной эскалацией". США заявили, что заранее предупредили Гавану, и подчеркнули, что другие атомные подводные лодки останавливались в Гуантанамо и ранее.

Дитц также отметил, что учения в Карибском море сопряжены с "большими расходами для российского флота", у которого и без того много проблем с поддержанием готовности своей "стареющей флотилии".

Ранее американское руководство уже сообщало, что следит за российскими кораблями и самолетами, направляющимися в Карибское море на военные учения. Неназванные высокопоставленные члены американской администрации президента Джо Байдена заявили агентству АР, что российское военное присутствие очевидно, но не вызывает тревоги. Сама Гавана о военных учениях не упоминала.

Попытка продемонстрировать силу после потерь флотилии

Американское руководство считает, что учения, несомненно, являются частью широкого российского ответа на американскую помощь Киеву. Кроме того, президент Владимир Путин тем самым хочет показать, что российский флот способен продемонстрировать миру свою мощь после потерь в результате украинских ударов.

Пока Россия никак не прокомментировала заявления США и Кубы. Согласно агентству АР, Москва не предупредила Вашингтон о своих планах заранее. Хотя, как правило, государства поступают именно так, чтобы снизить риск недопонимания и возможной эскалации.

По словам американцев, у армий любой страны мира есть право проводить учения в международных водах. С 2013 по 2020 года Россия отправляла на Кубу свои корабли каждый год, как отметил Чарли Дитц.

О том же напомнила и сама Куба. "Визит морских сил из других государств — давняя традиция революционного правительства во взаимодействии с народами, с которыми Куба поддерживает дружбу и сотрудничество", — добавила Гавана в своем заявлении.

Автор: Ян Грон (Jan Hron)

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