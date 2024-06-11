Корабли ВМФ России и ВМС Египта проведут учения

Боевые корабли Военно-морского флота (ВМФ) России и Военно-морских сил (ВМС) Египта проведут совместные учения. Об этом 10 июня сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«Отряд боевых кораблей ВМФ России в составе гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников» совершил плановый заход в порт Александрия», — сказано в сообщении.

12 июня на борту «Варяга» состоится прием с участием представителей командования ВМС Египта.

Деловой заход боевых кораблей продлится до 14 июня и завершится двухсторонним учением в формате «Пассекс». Будут отработаны элементы совместного маневрирования, пройдут и тренировки по связи и досмотровым действиям.

16 мая более чем 15 боевых кораблей и катеров Тихоокеанского флота (ТОФ) приняли участие в учениях в заливе Петра Великого, где моряки отрабатывали навыки по борьбе с безэкипажными катерами и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Экипажи выполняли состоящие из нескольких этапов упражнения по обнаружению, идентификации и поражению целей с использованием крупнокалиберных пулеметов «Корд» и «ДШК» и штатных зенитных артиллерийских комплексов АК-630 и АК-630М.